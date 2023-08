Tinder pode ajudar você a escolher fotos mais sedutoras para flerte; entenda

O Tinder , aplicativo de namoro disponível para Android e iPhone ( iOS ), deve lançar um novo recurso baseado em inteligência artificial (IA) em breve. Segundo informações do site Mirror, a função poderia escanear as fotos da galeria do celular do usuário para identificar imagens mais atraentes e, assim, aumentar a chance de matches na plataforma. Por enquanto, o recurso ainda está em fase em testes, mas a previsão é que ele seja anunciado junto a novas funcionalidades no app dentro do próximo bimestre. A seguir, entenda como o recurso deve funcionar.

Tinder deve lançar recurso para aumentar número de matches em breve; entenda — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 Como saber quem te deu match no Tinder? Descubra no Fórum do TechTudo

Bernard Kim, CEO da Match Group, empresa responsável por apps de relacionamento como Tinder, OkCupid e Hinge, comentou durante uma conferência da companhia que os usuários do Tinder costumam ficam "nervosos ou desconfortáveis" quando precisam escolher fotos para ilustrar o seu perfil na plataforma.

Nesse sentido, o novo recurso de IA poderia auxiliar essas pessoas a encontrar fotos mais atraentes e sedutoras e, ao mesmo tempo, reduzir o número de usuários que abandonam o app em pouco tempo. "Eu realmente acho que a IA pode ajudar nossos usuários a criar perfis melhores de uma maneira mais eficiente e que realmente mostre suas personalidades", declarou o CEO da companhia.

Segundo informações do britânico Mirror, a nova função seria capaz de fazer uma varredura em todas as fotos da galeria do usuário para identificar pelo menos cinco imagens com potencial de serem consideradas mais atraentes. Assim, o usuário não teria que se preocupar em escolher as fotos para começar a navegar pelo app e distribuir "likes" ou "nopes".

IA do Tinder pode ajudar a escolher fotos mais atraentes para o aplicativo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Desde 2016, o aplicativo de relacionamento mais baixado do mundo conta com um recurso chamado "Smart Photo", que é capaz de mudar a ordem das fotos dos usuários para aumentar as chances de match. A função alterna entre as imagens do perfil de maneira aleatória e identifica qual delas recebeu um maior número de likes. Dessa forma, a funcionalidade dá mais destaque à foto que teve mais interações, aumentando a probabilidade de matches na plataforma.

Ainda de acordo com os sites Business Insider e NY Post, esse não seria o único recurso de inteligência artificial que a companhia deseja implementar em seus aplicativos nos próximos meses. Segundo os portais, a Match Group também estaria prestes a anunciar "projetos maiores" envolvendo IA. Um deles seria uma função para escrever as biografias dos perfis no app, enquanto outro seria um recurso capaz de explicar as recomendações de matches na plataforma.

