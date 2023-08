Traumatizado com a 123 Milhas? Veja 5 dicas para comprar passagens baratas

Com a decisão da 123 Milhas de cancelar a emissão de passagens do pacote prom ocional nos últimos dias, plataformas online de viagens ficaram em alta nas redes sociais — com inúmeros relatos de clientes "traumatizados" com o nicho. No entanto, ainda existem dicas úteis para comprar passagens baratas pela Internet independentemente do site escolhido. Comparar preços em diferentes agências de viagem e ter datas flexíveis são apenas algumas das boas práticas que podem te fazer economizar na hora de viajar. A seguir, conheça cinco dicas para comprar passagens baratas pela web.

Conheça cinco dicas para comprar passagens aéreas pela Internet — Foto: Unsplash/Glenn Carstens-Peters

1. Não compre na primeira plataforma

Além da 123 Milhas, existem inúmeras outras plataformas de vendas de viagens, com preços, planos e promoções distintas. Por isso, a dica principal é bastante simples: não comprar as passagens no primeiro site que você visitar e comparar os preços de empresas concorrentes. Ferramentas gratuitas e online como Skyscanner, Google Voos e Kayak reúnem informações de diferentes companhias aéreas e podem ser úteis para ajudar nessa tarefa. Para isso, basta acessar um desses sites, informar o lugar de origem, o destino, os dias da ida e da volta e, por fim, indicar o número de bilhetes. Assim, essas plataformas exibirão ofertas de empresas distintas e você poderá encontrar as mais baratas.

Skyscanner: ferramenta de comparação de passagens aéreas ajuda a encontrar voos mais baratos — Foto: Marcela Franco/TechTudo

2. Seja flexível com as datas

Para que o preço de uma passagem de avião seja determinado, existem diferentes variáveis. Entre elas, estão a época do ano em que a viagem vai acontecer, o dia da semana e a proximidade com a data. Logo, a melhor forma de procurar passagens baratas é ter flexibilidade em relação às datas, visto que os preços dos bilhetes podem variar muito de um dia para o outro. Essa tende a ser uma tarefa complicada, já que os turistas costumam viajar durante suas férias no trabalho. Por isso, se for possível, uma dica é encontrar as passagens baratas e, só depois, marcar o período de descanso no emprego.

Se for possível, marque suas férias apenas após encontrar as passagens baratas — Foto: Reprodução/Unsplash

3. Receba notificações quando uma passagem diminuir

Existem sites que te notificam caso o preço de uma passagem diminua. No Google Voos, por exemplo, é possível utilizar a função "Monitorar preços", que vai te mandar e-mails caso os preços dos bilhetes caiam. Para isso, basta entrar no site, pesquisar pelo destino desejado e, depois de clicar nele, habilitar o botão referente à função. No Skyscanner, o procedimento é bastante semelhante, sendo preciso acessar o site, escolher os bilhetes e o período da viagem e, por fim, clicar em "Receba alerta de preços".

Skyscanner: aplicativo ajuda a planejar viagem — Foto: Paulo Alves/TechTudo

4. Limpe os cookies do seu PC ou use a janela anônima

Os sites de vendas de passagens utilizam cookies e outras informações armazenadas no seu navegador para te sugerir passagens customizadas. Curiosamente, os bilhetes sugeridos pelo algoritmo, no entanto, nem sempre são os mais baratos — logo, uma boa dica é limpar os cookies do seu navegador ou utilizar a janela anônima para comprar passagens aéreas. Para utilizar o modo anônimo no Chrome, basta clicar no ícone de configurações — no canto superior direito da tela — e selecionar a opção "Nova janela anônima". Para limpar cookies no navegador, clique no hiperlink e saiba realizar o procedimento em diferentes browsers.

Utilize o modo anônimo para comprar passagens sem a interferência de algoritmos — Foto: Flickr/Lee Hiếu

5. Use milhas e pontos de fidelidade

Por fim, a principal dica para encontrar passagens aéreas baratas é acumular milhas ou pontos de fidelidade. Esse tipo de benefício, geralmente, está associado a cartões de crédito, mas é possível encontrar companhias aéreas e operadoras internacionais com programas semelhantes. É o caso da Livelo, que permite que os usuários troquem pontos (que são acumulados a partir de compras em empresas parceiras) por milhas ou outros prêmios.

