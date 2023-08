Tudo sobre Briar: conheça a nova campeã imparável e sanguinária do LOL

Briar é a nova campeã do elenco de League of Legends . Nesta quarta-feira (30), a Riot Games revelou novas informações sobre a personagem, como suas habilidades, narrativa e data de lançamento, prevista para o dia 13 de setembro. Briar é uma arma humana criada por hemomancia após experimentos fracassados da Rosa Negra, uma entidade misteriosa existente na história do game. Seu visual gótico e vampiresco acompanha sua personalidade descontrolada, além de seus golpes literalmente imparáveis que precisam ser usados com cuidado dentro de Summoner's Rift.

Briar chega para ser jogada na selva, mas também pode ser usada na rota do topo. Seu destaque está em seu combate frenético, prometendo avanços rápidos para cima de campeões e participação ativa dentro de lutas em equipe. O TechTudo teve a oportunidade de ouvir os desenvolvedores da campeã, que a descreveram como uma personagem divertida e arriscada, já que muitas de suas habilidades de dano com cura a levam ao limite. A seguir, veja mais informações sobre Briar.

Briar é a nova caçadora do game League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

História de Briar

Briar nasceu de um experimento fracassado da Rosa Negra, uma organização secreta de Noxus que busca espionar e manipular diversas regiões do mundo de League of Legends. O grupo tinha como objetivo usar a personagem como uma espécie de arma viva em suas guerras, assim como foi feito com Sion, outro campeão jogável do MOBA. Porém, diferentemente do antigo guerreiro, Briar não conseguiu ser controlada e se tornou uma ameaça não só para seus adversários, mas também para os próprios soldados noxianos e pessoas inocentes.

A campeã foi criada por hemomancia, uma espécie de magia à base de sangue que é conhecida pelos jogadores principalmente por conta do personagem Vladimir. Não à toa, ela tem uma capacidade de cura absurda e está sempre faminta à procura de novas presas, como se entrasse em um estado de frenesi imparável. Por isso, Briar precisou ser trancafiada com uma algema gigante posicionada atrás da sua cabeça com um hemolito em sua construção, uma joia mágica que conseguia acalmar a monstra.

Briar é uma ameaça gigantesca em seu estado de frenesi — Foto: Divulgação/Riot Games

Porém, depois de muitos anos, Briar aprendeu formas de afrouxar a algema e conseguiu se libertar da prisão. Mesmo sem ninguém para controlá-la, a campeã se acostumou com a calmaria que vivenciou na prisão, onde teve tempo para refletir e até aprender sobre pequenas coisas da vida, seja observando os insetos da cela ou guardas conversando.

Agora, ela vaga sozinha para conhecer mais sobre o mundo e os sentimentos humanos, já que, em teoria, nasceu sem a possibilidade de sentir nada além da vontade matar. Ainda assim, Briar pode retornar ao seu frenesi na hora que bem entender, o que pode ser útil para enfrentar aqueles que a querem elimada.

Desenvolvimento da Campeã

Briar tem um visual gótico, tema que a Riot Games já explorou em algumas linhas de skins e em nomes recentes como a Vex, mas que era algo bem mais comum no início de League of Legends. O diretor de arte da campeã, Sunny Pandita, foi também o responsável pelo rework visual do Dr. Mundo, algo que, segundo ele, relembrou que os personagens sombrios ainda tem espaço no game. Sunny disse que espera que Briar crie o mesmo sentimento "sinistro" que um herói tradicional do MOBA despertava antigamente.

Briar chega para ser uma campeã divertida para a rota da selva — Foto: Divulgação/TechTudo

Apesar disso, os desenvolvedores descrevem a personagem como "alguém capaz de fazer coisas terríveis, mas que seria legal de sair junto". Suas características mesclam um carisma único com atitudes insanas, assim como o próprio Dr. Mundo. Por outro lado, Briar chega para suprir duas necessidades na selva: uma caçadora mulher e que seja divertida de jogar, já que muitos campeões dessa rota focam em auxiliar o resto do time e contam com mecânicas mais simples.

O frenesi de Briar foi altamente explorado em seu kit de habilidades. A gameplay da campeã não é considerada difícil pelos desenvolvedores, mas conta com golpes imparáveis que precisam ser usados com inteligência pelos jogadores. August Browning, responsável pelo design de Briar, comentou que a tomada de decisão é importante para extrair o máximo do potencial da personagem, e que a falta de cuidado pode resultar em mortes acidentais ou situações arriscadas. Ela é uma escolha ideal para aqueles que gostam de aplicar dano e resistir no combate, muito por conta do seu elevado nível de cura.

Habilidades de Briar

Briar conta com uma mecânica única de golpes imparáveis, que precisam ser usados com cautela para não resultar em mortes acidentais. Ela avança em seus oponentes cegamente durante a sua habilidade principal (Blood Frenzy), sendo necessária a ativação de outros comandos para pará-la. É preciso muita inteligência na hora de escolher qual adversário focar na luta e estar atento no momento certo de ativar seus ataques especiais.

É preciso saber a hora de usar as habilidades de Briar — Foto: Divulgação/Riot Games

Além disso, a campeã entra para a lista de personagens que curam muito em suas habilidades de dano, como Warwick, Sylas, Irelia e o próprio Vladimir, o que pode ser uma estratégia para virar lutas aparentemente perdidas. Briar é ótima para eliminar um alvo específico nos combates em equipe e segurar golpes durante os seus avanços, mas se expõe muito por conta de seu descontrole natural. A seguir, veja suas habilidades completas:

Maldição Carmesim (Passiva)

Briar não tem regeração de vida, mas seus ataques e habilidades criam um sangramento no alvo que cura a campeã de acordo com o dano gerado. Além disso, seu vampirismo é aumentado na medida que ela está mais perto da morte. Caso ela elimine um campeão marcado pela sua passiva, ela cura todo o dano de sangramento restante.

Vertigem (Q)

Briar avança para cima de um oponente causando dano, quebra de armadura e atordoando o alvo. Essa habilidade é point and click, ou seja, pode ser acertada somente clicando no adversário, sem a necessidade de mirar. Os jogadores podem mirar em uma tropa ou monstro para recobrar a consciência perdida no Frenesi Sanguinário (W).

Frenesi Sanguinário/Ataque Faminto (W)

Frenesi Sanguinário é a habilidade mais importante e única do kit de Briar. A duração desse poder é infinita, podendo ser interrompida somente com o uso de Vertigem (Q) e Grito Arrepiante (E). A personagem entra em frenesi e vai para cima do seu adversário, além de ganhar velocidade de movimento, ataque e causar dano em área. Reconjurar o W ativará Ataque Faminto, uma mordida que causa dano extra de acordo com a vida perdida e cura a campeã.

Grito Arrepiante (E)

Briar carrega um grito poderoso que causa dano e diminui a velocidade dos inimigos, podendo empurrar para trás, caso a habilidade esteja completamente carregada, e estunar os inimigos perto das paredes. Além disso, durante a conjuração, a campeã toma dano reduzido e cura uma parte da sua vida máxima. Grito Arrepiante pode ser usado como mais uma forma de tirar a personagem do seu estado de frenesi.

Morte Certa (R)

Briar tira e chuta o hemolito para marcar o primeiro campeão atingido como sua presa. Assim, ela pula direto até o adversário, aterrorizando os inimigos que estiverem na área próxima. Ao chegar no seu alvo, a personagem entra em um frenesi completo e caça seu oponente até um dos dois morrerem, ganhando armadura, resistência mágica, roubo de vida e velocidade de movimento no processo.

Briar também receberá uma skin logo em seu lançamento — Foto: Divulgação/Riot Games