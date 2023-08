TWICE no Brasil em 2024: anúncio de show gera memes; veja melhores

O grupo de k-pop TWICE anunciou nesta segunda-feira (28) que fará um show no Brasil em 6 de fevereiro de 2024. A apresentação será realizada no estádio Allianz Parque, em São Paulo. As nove integrantes da banda vêm ao país com a turnê mundial "Ready to be" e devem apresentar hits como "MOONLIGHT SUNRISE", "Talk that Talk", "SET ME FREE" e "What Is Love". Ainda não há informações sobre venda de ingressos e preços, mas os fãs já estão desesperados nas redes sociais planejando como vão conseguir adquirir as entradas. Os admiradores também compartilharam diversos memes brincando com a a emoção que vão sentir ao ver a Idols no palco.