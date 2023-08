Twisted Metal terá 1° temporada no Brasil? Saiba tudo sobre a série

A produção é estrelada por Anthony Mackie (O Banqueiro) e conta também com os atores Will Arnett (Arrested Development), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) e Thomas Haden Church (Homem-Aranha 3). A produção não está disponível no Brasil e, até o momento, não há previsão de lançamento por aqui. A seguir, confira mais informações sobre Twisted Metal.

Twisted Metal é inspirado em qual jogo?

Twisted Metal é uma adaptação televisiva baseada na franquia homônima do videogame, criado pela Sony Interactive Entertainment em 1995. Após o primeiro título lançado, o jogo seguiu com diversas sequências e derivados que renderam 15 milhões de cópias vendidas no total.

O título traz uma gameplay de combate de veículos onde o vencedor é o piloto que permanecer vivo no final, o que lhe permite pedir qualquer coisa ao anfitrião do torneio. Esse, por sua vez, tem poderes misteriosos para realizar o desejo do campeão. Durante as corridas e destruições, o jogador pode utilizar vários artefatos, desde metralhadoras até armas nucleares.

É possível assistir a Twisted Metal online no Brasil?

A série foi lançada no último dia 27 e pode ser conferida apenas na plataforma de streaming Peacock, disponível somente pelos EUA. Com isso, ainda não é possível assistir Twisted Metal online no Brasil e, até agora, não há especulações sobre quando e como a produção chegará no território brasileiro.

Visto que a série é uma produção desenvolvida pela PlayStation Productions, também é difícil inferir qual seria a plataforma escolhida para distribuir Twisted Metal pelo Brasil, já que a Sony não possui nenhuma parceria exclusiva com algum serviço de streaming.

Críticas de Twisted Metal

Até o momento, Twisted Metal vem recebendo avaliações ligeiramente positivas nos sites agregadores de críticas. Pelo Rotten Tomatoes, a série é aprovada em 63% pela imprensa especializada e 92% pela audiência. Enquanto isso, no IMDb, a série também possui uma boa performance e recebeu uma pontuação de 7,5.

De acordo com o review do crítico Ross Bonaime, do site Collider, a série é uma adaptação inusitada, mas que mostra êxito na maior parte do tempo. Segundo ele, "Twisted Metal pode ser um pouco desconexo em alguns momentos, mas funciona principalmente quando atinge o acelerador".

Twisted Metal e The Last of Us

Por ser uma série produzida pela PlayStation Productions, Twisted Metal inevitavelmente terá sua repercussão comparada com The Last of Us, outra adaptação televisiva da Sony e que se tornou um sucesso estrondoso de crítica e público. A produção do HBO Max foi uma das febres do primeiro semestre de 2023, tendo recebido uma impressionante nota de 8,8 no IMDb e 96% de aprovação da crítica pelo Rotten Tomatoes - além de 89% da audiência.

Com isso, Twisted Metal é mais uma aposta da Sony para uma possível sequência de adaptações para a TV da empresa japonesa nos próximos anos. Outra franquia de videogames do PlayStation que chegará ao streaming futuramente será God of War: a série será baseada no título lançado em 2018 e está sendo desenvolvida pelo Amazon Prime Video.

