Ubisoft terá games da Activision Blizzard na nuvem em 'jogada' da Microsoft

O CMA é um órgão do Reino Unido que cuida de questões antitruste ao analisar compras de empresas que possam formar monopólios e tem sido o maior obstáculo na aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Em um parecer anterior, o CMA afirmou que a compra poderia dar uma vantagem exagerada à Microsoft no novo mercado de jogos na nuvem e sufocar possíveis competidores.

Outros órgãos ao redor do mundo demonstraram preocupações semelhantes, mas a empresa já concordou em oferecer os games da Activision Blizzard em serviços rivais na Europa pelos próximos 10 anos e assinou um acordo para manter a franquia Call of Duty nos consoles PlayStation 5 ( PS5 ) e PS4 por este mesmo período.

Apesar de as concessões terem garantido a aprovação da compra em mais de 40 países, o CMA não mudou sua posição. Agora, a Microsoft ofereceu este novo acordo, no qual concede permanentemente todos os direitos de jogos na nuvem de títulos atuais da Activision Blizzard e futuros games da empresa criados pelos próximos 15 anos para a Ubisoft. A proposta passará por uma nova análise do CMA e a Microsoft espera que ela seja aprovada antes da data limite de 18 de outubro de 2023, quando precisaria, então, renegociar os termos da compra com a Activision Blizzard.