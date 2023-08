US Open 2023: Google esconde jogo de tênis no buscador; saiba jogar

O US Open 2023, iniciado na última segunda-feira (28), ganhou um easter egg no buscador do Google. Trata-se de um joguinho escondido nos resultados de pesquisa que permite ao usuário disputar uma partida de tênis contra um oponente virtual. O game tem controles simples — com movimentos pelas setas do teclado —, sendo semelhante ao disponibilizado pelo buscador no torneio de Wimbledon, em 2019. Ele pode ser acessado no computador e no celular e, para jogar, basta pesquisar pelo termo “US Open” no Google.