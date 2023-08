Usa 99? App ganha função que dá cashback, cupons de desconto e mais

Uber ou 99: qual o melhor app de transporte? Opine no Fórum do TechTudo

As atividades são personalizadas de acordo com o perfil. Além disso, a funcionalidade dá liberdade para os participantes escolherem quais presentes desejam receber e quais atividades estão dispostos a cumprir para alcançá-las, comentou Clarissa Brasil, head de marketing da 99Pay .

De acordo com ela, a empresa "trabalha com uma lógica de dados e tecnologia customizando e oferecendo missões que tenham a ver com o perfil do usuário. Como um game que tem que se ajustar aos diferentes interesses”.