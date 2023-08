Usa Facebook Messenger Lite? Hora de trocar de aplicativo; entenda

O Facebook Messenger Lite, versão mais leve do aplicativo de mensagens será descontinuado. O anúncio foi feito na última segunda-feira (21) e já não é mais possível baixá-lo na Google Play Store . O app, que tem uma interface mais leve e exige menos armazenamento em relação ao chat tradicional do Facebook, foi projetado para atender às necessidades de usuários com conexões de Internet mais lentas ou que estão preocupados com o uso de dados móveis. De acordo com o portal 9to5Google, as atividades serão completamente encerradas no dia 18 de setembro. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.