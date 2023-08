Usuário do iPhone 14 viraliza ao mostrar estado da sua bateria; entenda polêmica

Menos de um ano após o seu lançamento oficial, o iPhone 14 tem decepcionado usuários quando o assunto é bateria. Segundo relatos que começaram a se popularizar nas últimas semanas, a capacidade máxima da bateria dos celulares de última geração da Apple tem despencado, chegando a 88% em apenas 11 meses de uso. O assunto chegou a viralizar no TikTok no início de agosto, depois que o usuário Sam Kohl (@imsamkohl) publicou um vídeo dizendo que não recomenda os celulares. Até o momento, o clipe acumula mais de 908 mil visualizações e 34 mil curtidas. A seguir, entenda detalhes da polêmica.

O vídeo de Sam Kohl mostrando a saúde da bateria do seu iPhone 14 Pro viralizou no TikTok no começo deste mês. — Foto: Foto: Reprodução/TikTok

Os relatos sobre a perda de capacidade máxima da bateria do iPhone 14 começaram a surgir no Twitter no final de julho. Na época, Sam Kohl, que produz conteúdo para o portal especializado AppleTrack, desabafou sobre a rápida deterioração da bateria de seu iPhone 14 Pro. De acordo com ele, o aparelho atingiu uma capacidade máxima de 90% em menos de um ano — um valor que, segundo ele, é bem menor em comparação com outros celulares da Apple que ele teve no passado.

Sam não foi o único a perceber a rapidez com que os componentes das baterias dos celulares de última geração da Apple degradaram. Joanna Stern, colunista do Wall Street Journal, também desabafou sobre o assunto. Ela escreveu em seu boletim informativo que a capacidade máxima de seu iPhone 14 Pro chegou a 88% em menos de um ano, e até chegou a considerar alguns motivos para uma perda de capacidade tão rápida.

A jornalista refletiu sobre a possibilidade do display Always On ter contribuído para a degradação do aparelho, e também considerou o fato dela usar a versão beta do iOS. No entanto, de acordo com ela, a Apple preferiu não comentar sobre nenhum desses pontos e apenas informou que a degradação da bateria poderia ser considerada “normal” para quem usa muito o celular, o que é o caso de Joanna.

O portal de notícias The Verge também fez um levantamento entre seus colaboradores que usam iPhone e, por lá, os resultados foram mistos. Dois jornalistas com iPhone 14 Pro relataram que a capacidade máxima de sua baterias caiu para 93% e 91%, enquanto outro colaborador não notou uma perda tão significativa, com 97%. No entanto, o portal afirma que a maioria dos usuários de iPhone não percebeu nenhuma queda drástica na bateria dos celulares até completar dois anos de uso com os aparelhos; situação que é bem diferente de agora.

Vale dizer que, em agosto, a polêmica voltou a ficar em alta quando Sam fez outro desabafo e usou seu perfil no TikTok para compartilhar um vídeo falando sobre o assunto. Na gravação, ele diz que não esperava uma deterioração tão rápida para um aparelho que custou quase US$ 1 mil. “É praticamente impossível eu recomendar esse celular agora, porque a bateria é muito ruim”, afirmou.

Usuários relatam que modelos de iPhone 14 e 14 Pro tiveram rápida deterioração com menos de um ano de uso — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

Para que serve a medida de capacidade máxima do iPhone (iOS)?

Como a própria Apple explica, a capacidade e desempenho das baterias dos celulares costuma diminuir com o tempo, até o momento que elas precisam ser substituídas. Usuários podem checar a saúde do componente indo até os ajustes do celular e clicando em “Bateria”. Por lá, basta clicar sobre “Saúde da Bateria e Carregamento” para conferir a capacidade máxima do equipamento em relação a quando o iPhone era novo.

Na prática, quanto menor for a capacidade da bateria, menor será a duração dela. Sendo assim, o usuário precisará carregar o celular mais vezes ao longo do dia para usá-lo da mesma forma como fazia antes, quando o aparelho era novo.

