Valorant Champions 2023: EG vence a Paper Rex e conquista o título mundial

A taça do Valorant Champions 2023, o campeonato mundial do FPS da Riot Games , ficou com a Evil Geniuses (EG), que venceu a Paper Rex (PRX) neste sábado (26). A EG soube aproveitar todo o apoio da torcida que estava presente em Los Angeles, Estados Unidos, e fez uma bela apresentação na final. Mesmo com Ilya "something" Petrov colecionando ótimas jogadas pelo lado da PRX, a EG contou com a liderança de Kelden "Boostio" Pupello e a mira precisa de Alexander "jawgemo" Mor para ser superior na série melhor de cinco partidas (MD5) e vencer por 3–1 (parciais de 13–10 na Split, 11–13 na Ascent, 13–5 na Bind e 13–10 na Lotus).

Com o resultado, a EG levantou a taça do mundial pela primeira vez e ainda levou para casa o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões). Pelo vice-campeonato, a PRX se contentou com a premiação de US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões). A seguir, confira como foi a série entre EG e PRX na grande final e a classificação completa do mundial de Valorant.

Evil Geniuses é campeã mundial do Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 1 (Split)

Os primeiros rounds da Split mostraram que o ritmo de jogo no mapa seria muito frenético. Vale destacar também a vitória da EG no primeiro pistol, que serviu para mostrar que a torcida em Los Angeles estava preparada para empurrar o time da casa rumo à vitória. Contudo, Ilya "something" Petrov (Jett) pouco sentiu a pressão da torcida e liderou a Paper Rex nesse começo para que a EG não se distanciasse no placar. Eventualmente, a tática dos times se mostrou mais impactante do que o brilho individual. Enquanto Alexander "jawgemo" Mor (Raze) foi o único da EG a manter uma boa performance na primeira metade, a PRX mostrou um coletivo superior para fechar o half em 8–4.

Virando para o lado do ataque, a EG sabia que precisava do segundo pistol para seguir com boas chances de vitória na Split – e conquistou com surpreendente tranquilidade. Depois, garantiu o anti-eco com uma jogada espetacular de Max "Demon1" Mazanov (Jett). Embora a PRX tenha vencido em sua rodada bônus, a EG se mostrou uma equipe muito mais organizada no ataque e logo chegou à virada em 10–9. O time asiático até ensaiou uma reação, mas bastou uma pausa tática para os norte-americanos fecharem a Split em 13–10.

Evil Geniuses encontrou conforto no ataque da Split e iniciou a série com vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 2 (Ascent)

Enquanto a Paper Rex iniciou a Ascent mostrando que seu lado atacante é muito perigoso em qualquer mapa, a Evil Geniuses voltou a ser implacável quando o assunto é a utilização de pausas táticas. Quando o placar mostrava 4–0 para a PRX, a EG pausou, discutiu novas estratégias e aproveitou muito bem da quebra do bom momento adversário para entrar em uma sequência de vitórias. Vale destacar a inteligência do jogador Kelden "Boostio" Pupello (Killjoy) com suas imprevisíveis estratégias para defender os spikesites. A PRX, com dificuldades, conseguiu resistir, evitou o empate e fechou a metade em 7–5.

Na virada de lados, a EG levou o pistol e precisou de uma jogada fenomenal e um 4K de Ethan "Ethan" Arnold (KAY/O) para resolver um anti-eco que estava praticamente perdido para os norte-americanos. Apesar do milagre de Ethan, a EG ficou com a economia defasada na rodada bônus da PRX, que venceu e equilibrou de vez o confronto na Ascent. Nessa situação, era necessário um jogador para desequilibrar tudo, e foi, mais uma vez, Ilya "something" Petrov (Reyna) que assumiu a responsabilidade. Com disparos milagrosos, o jogador russo foi crucial para o mapa fechar em 13–11 para a PRX.

something voltou a ser o principal jogador da PRX na Ascent — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 3 (Bind)

A Paper Rex realizou um trabalho excelente no ataque dos mapas anteriores, mas essa atuação não se repetiu na Bind. Sem grandes dificuldades, a Evil Geniuses foi punindo bem os erros da adversária e criou uma vantagem muito importante nessa primeira metade. Mesmo com Aaron "mindfreak" Leonhart (Brimstone) se recuperando após atuações individuais abaixo do esperado nos últimos mapas, a PRX não conseguiu se encontrar no jogo. No final do half, 9–3 para a EG.

O que a equipe asiática precisava para sonhar com a vitória na Bind era vencer o segundo pistol. Essa missão foi concluída e foi seguida pela vitória sem sustos no anti-eco. Contudo, a EG se saiu vitoriosa em seu bônus e praticamente encerrou as chances da PRX no mapa após uma vitória perfeita no 16° round, o que quebrou de vez a economia adversária. Logo, os norte-americanos confirmaram a vitória por 13–5 em um duelo bastante dominante.

Atuação de Jawgemo foi muito importante para a EG dominar a Bind e chegar ao tournament point — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Mapa 4 (Lotus)

Com o tournament point na mão dos adversários, a Paper Rex precisava de um começo forte na Lotus para adquirir confiança novamente. Apesar de um preocupante início no primeiro pistol da PRX, Khalish "d4v41" Rusyaidee (Skye) emplacou um cirúrgico clutch 1v2 no after plant para assegurar esse ponto importante. Após uma vitória perfeita no anti-eco, a PRX viu novamente o capitão Kelden "Boostio" Pupello (Killjoy) frustrar seus planos com ótimas jogadas e manter a EG viva no half. Depois, entrou em cena Alexander "jawgemo" Mor (Raze) com um 4K para empatar o confronto, mas a PRX manteve a calma para fechar o half na vantagem por 7–5.

Pelo lado atacante, a EG encontrou conforto na Lotus. Com o pistol e o anti-eco, os norte-americanos chegaram ao empate em 7–7. No bônus da PRX, Max "Demon1" Mazanov (Astra) voltou a causar seu impacto e, bem posicionado, garantiu a vitória para a EG e deixou a economia adversária em crise. Guerreira, a PRX não desistiu em nenhum momento e fez o possível para buscar o resultado e calar a torcida local. Entretanto, a festa era realmente da EG, que fechou a Lotus em 13–10 para se sagrar campeã mundial.

Evil Geniuses é a campeã do Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre o Valorant Champions 2023

A terceira edição do mundial de Valorant reuniu 16 equipes. Todas as participantes se classificaram graças ao desempenho conquistado nas ligas das Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e China. Única representante brasileira na competição, a LOUD chegou a Los Angeles para defender seu título de 2022. Apesar da excelente campanha, o esquadrão caiu para a Evil Geniuses na final da chave inferior após uma série muito acirrada, finalizada em 3–2 para os norte-americanos, e se contentou com a terceira colocação.

A premiação total do Valorant Champions 2023 foi de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 11,25 milhões), valor que foi dividido entre todos os times. Na tabela abaixo, você confere a classificação final e a premiação recebida por cada participante:

Valorant Champions 2023 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° Evil Geniuses US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) 2° Paper Rex US$ 400 mil (R$ 2 milhões) 3° LOUD US$ 250 mil (R$ 1,25 milhão) 4° Fnatic US$ 130 mil (R$ 650 mil) 5°–6° DRX e EDward Gaming US$ 85 mil (R$ 425 mil) 7°–8° FUT Esports e Bilibili Gaming US$ 50 mil (R$ 250 mil) 9°–12° Giants, T1, NRG e Natus Vincere US$ 30 mil (R$ 150 mil) 13°–16° KRÜ Esports, FunPlus Phoenix, ZETA DIVISION e Team Liquid US$ 20 mil (R$ 100 mil)

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia

