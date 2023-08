Valorant Champions 2023: veja tabela e resultados da fase de grupos

A fase de grupos do Valorant Champions 2023, torneio mundial do FPS da Riot Games , ocorre entre os dias 6 e 13 de agosto em Los Angeles, Estados Unidos. A primeira fase da competição reúne todas as 16 equipes classificadas nas principais ligas competitivas de Valorant . A batalha será para avançar aos playoffs, onde o título do torneio será definido. A LOUD , que é a atual campeã mundial , é a única representante brasileira em Los Angeles e lutará para ser o primeira time a conquistar o bicampeonato do evento.

Para assistir aos jogos, você pode acessar os canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. A seguir, confira mais detalhes e os resultados da fase de grupos do Valorant Champions 2023.

Veja tabela e resultados do Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre a fase de grupos

A fase de classificatória do Valorant Champions 2023 conta com quatro grupos com quatro integrantes cada. A distribuição das 16 equipes se deu por um sorteio, o que, por sinal, colocou a LOUD no chamado "Grupo da Morte" ao lado de Team Liquid, Natus Vincere e DRX. Os outros times no campeonato são Paper Rex, Evil Geniuses, Fnatic, KRÜ Esports, FunPlus Phoenix, ZETA DIVISION, EDward Gaming, FUT Esports, NRG, Giants, T1 e Bilibili Gaming. Todos as organizações foram classificadas graças às suas campanhas nas ligas VCT (Valorant Champions Tour) das Américas, de EMEA (Europa, Oriente Médio e África), Pacífico e China.

O Brasil tinha outros dois representantes no VCT Américas, FURIA e MIBR, mas ambos não conseguiram a vaga no mundial. O mesmo se aplica à Sentinels, que conta com os brasileiros campeões mundiais pela LOUD Gustavo "Sacy" Rossi e Bryan "pANcada" Luna.

Grupos no Valorant Champions 2023 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Paper Rex Evil Geniuses Fnatic Team Liquid KRÜ Esports FunPlus Phoenix ZETA DIVISION Natus Vincere EDward Gaming FUT Esports NRG DRX Giants T1 Bilibili Gaming LOUD

Os grupos funcionam no formato de eliminação dupla, o que significa que uma equipe só será eliminada se for derrotada em duas oportunidades. Todos os duelos serão decididos em séries melhores de três partidas (MD3). Ao final da primeira fase, as oito sobreviventes avançam para a fase decisiva do Champions, os playoffs, que acontecem entre os dias 16 e 26 de agosto.

LOUD é o Brasil no Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Robert Paul/Riot Games

Calendário e resultados da fase de grupos

Os jogos da fase de grupos acontecem entre os dias 6 e 13 de agosto, sempre às 16h, horário oficial de Brasília. Curiosamente, o torneio não segue uma ordem, e os primeiros jogos serão do Grupo D, onde está a LOUD, enquanto o Grupo A será um dos últimos a definir suas classificadas.

Grupos no Valorant Champions 2023 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Veja o calendário e os resultados da fase de grupos:

Grupo A

Quarta-feira, 9 de agosto

16h – Paper Rex x KRÜ Esports

19h – EDward Gaming x Giants

Quinta-feira, 10 de agosto

22h – Série dos Vencedores

Sexta-feira, 11 de agosto

16h – Série de Eliminação

Domingo, 13 de agosto

16h – Série Decisiva

Grupo B

Segunda-feira, 7 de agosto

16h – FUT Esports x T1

19h – Evil Geniuses x FunPlus Phoenix

Terça-feira, 8 de agosto

22h – Série dos Vencedores

Quinta-feira, 10 de agosto

19h – Série de Eliminação

Sábado, 12 de agosto

19h – Série Decisiva

Grupo C

Terça-feira, 8 de agosto

16h – NRG x Bilibili Gaming

19h – Fnatic x ZETA DIVISION

Quarta-feira, 9 de agosto

22h – Série dos Vencedores

Sexta-feira, 11 de agosto

19h – Série de Eliminação

Domingo, 13 de agosto

19h – Série Decisiva

Grupo D

Domingo, 6 de agosto

16h – Team Liquid x Natus Vincere

19h – LOUD x DRX

Segunda-feira, 7 de agosto

22h – Série dos Vencedores

Quinta-feira, 10 de agosto

16h – Série de Eliminação

Sábado, 12 de agosto

16h – Série Decisiva

Com informações de Valorant Esports e Liquipedia

