Versão 'fake' de The Last of Us é removida de loja do Nintendo Switch

The Last Hope - Dead Zone Survival, game que parecia uma cópia de The Last of Us , disponível apenas para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PC, foi removido da eShop, loja digital do Nintendo Switch . Com isso, jogadores supõem que a remoção teria acontecido após um pedido da Sony , dona da franquia, já que o trailer de The Last Hope também foi removido do YouTube devido a uma requisição da empresa.

Vale lembrar que The Last Hope - Dead Zone Survival chamou atenção tanto pela semelhança extrema com a superprodução da Naughty Dog quanto por seu baixo nível de qualidade com uma gameplay bem diferente. Veja, a seguir, mais detalhes sobre a 'versão fake' e sua remoção da loja da Nintendo.

1 de 2 The Last Hope - Dead Zone Survival foi removido da loja do Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo The Last Hope - Dead Zone Survival foi removido da loja do Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo

👉 The Last of Us 3: quando é o lançamento do jogo? Saiba no fórum TechTudo

Lançado em 30 de junho na loja europeia do Nintendo Switch, The Last Hope - Dead Zone Survival estava à venda na eShop por 8,99 euros (em torno de R$ 47) e, por um bom tempo, esteve em promoção por 0,99 euros, cerca de R$ 5,18. O título foi desenvolvido pela Virtual Global Games, um estúdio da República da Moldova responsável também por jogos como Need for Drive - Car Racing e Air Jet Fighter Combat - Europe Fly Plane Attack. Por ora, os outros games produzidos pelo estúdio permanecem disponíveis na loja da Nintendo e ainda não se sabe o motivo oficial da remoção do jogo.

O game ganhou projeção após seu lançamento devido à semelhança de sua arte de divulgação e também do modelo de uma de suas personagens, chamada Eve, que parece bastante com Ellie em The Last of Us Parte 1. A história, no entanto, é bem diferente e conta sobre um viajante do tempo, Brian Lee, que tem sua consciência transportada para o corpo de um paciente em coma no futuro para tentar impedir um apocalipse zumbi no passado.

2 de 2 The Last Hope foi removido da loja da Nintendo e teve seu trailer tirado do YouTube pela Sony — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro The Last Hope foi removido da loja da Nintendo e teve seu trailer tirado do YouTube pela Sony — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Sua jogabilidade apresenta elementos de ação no qual jogadores lutam contra zumbis com armas como pistolas e bastões. Usuários que haviam comprado o game ainda poderão baixá-lo novamente em seus consoles, mas não serão realizadas novas vendas.