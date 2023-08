WhatsApp agora permite compartilhar tela durante chamada de vídeo

📝 WhatsApp: contatos podem ser bloqueados pelo app automaticament e? Veja no Fórum do TechTudo

Para iniciar o compartilhamento de tela, basta clicando no ícone "compartilhar" e escolhendo entre compartilhar um aplicativo específico ou compartilhar a tela inteira com outros usuários. O recurso já começou a ser implementado em celulares Android, iPhone (iOS) e Windows Phone, mas o acesso será gradual, de forma que alguns usuários não vão conseguir usá-lo imediatamente.

Outra novidade anunciada pela Meta nesta terça é a possibilidade de fazer videochamadas no modo Paisagem, ou seja: com a tela posicionada na horizontal. Isso garante uma visualização melhor da telas compartilhada e mais opções para o usuário na hora de usar o app.

O WhatsApp lançou o recurso de videochamada em novembro de 2016 e vem adicionando novos recursos para a ferramenta desde então. O sucesso da comunicação por vídeo nas redes sociais também fez com que o mensageiro investisse recentemente nas mensagem de vídeo. A ferramenta é uma uma opção para compartilhar registro rápidos feitos com a câmera diretamente no chat, sem precisar procurar arquivos armazenados nos arquivos do celular.