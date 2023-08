WhatsApp anuncia envio de fotos em qualidade HD no app

Você já enviou uma foto no WhatsApp e percebeu em seguida que a imagem perdeu a qualidade? A questão, que costuma ser uma reclamação frequente entre usuários do app para Android e iPhone (iOS), acaba de ser corrigida. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira (17), que usuários poderão optar por enviar uma imagem em qualidade HD com uma nova função nativa no app. Ele também já adiantou que vídeos HD chegarão em breve na plataforma. A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.