WhatsApp fora do ar? Mensageiro apresenta instabilidade nesta quarta (2)

A falha no WhatsApp aumentou o número de buscas pelo assunto, conforme mostra o Google Trends. Termos como "WhatsApp parou hoje", "WhatsApp Business fora do ar", "WhatsApp fora do ar hoje 2023" e "WhatsApp Business" parou tiveram aumento repentino na última hora. O TechTudo entrou em contato com a assessoria do mensageiro. O conteúdo será atualizado quando houver resposta.