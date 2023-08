WhatsApp lança novo aplicativo para computadores Mac da Apple

📝 WhatsApp: qual função ainda falta no app? Dê sua opinião no Fórum do TechTudo

O mensageiro já havia lançado uma aplicação com atualizações para Windows desktop no início do ano. A ideia agora é é que usuários do Mac realizem tarefas mais rapidamente numa tela grande. O uso do mensageiro no computador também facilita compartilhar arquivos, já que basta arrastá-los e soltá-los em uma conversa. Também é possível ver mais conteúdo do seu histórico de conversas. O novo app já está disponível para download no site WhatsApp.com e em breve será adicionado na App Store.