WhatsApp testa chat de voz para grupos de até 32 pessoas

O WhatsApp está testando uma nova ferramenta que possibilitará criar um chat de voz com até 32 pessoas. O recurso experimental tem funcionamento diferente das chamadas de voz do mensageiro, se assemelhando mais a uma sala de áudio online, como as conversas do Twitter Spaces , por exemplo. O teste foi registrado pelo site WABetaInfo na versão beta 2.23.16.19 do aplicativo para Android , e ainda não tem data de lançamento oficial.

Prints capturados pelo site mostram que um ícone de ondas sonoras representará a nova função, servindo de atalho para abrir um novo chat de voz imediatamente dentro dos grupos. Após a criação do novo canal de áudio, uma interface será aplicada no topo da tela, indicando que há uma conversa de voz em curso. Um ícone de microfone permitirá que o usuário envie mensagem, e um segundo botão possibilitará sair do chat.

WhatsApp testa chat de voz com grupos de até 32 pessoas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

De acordo com o site, qualquer integrante do grupo poderá entrar no chat de voz. Caso ninguém fale nada dentro do período de 60 minutos, a sala será encerrada automaticamente. Porém, qualquer pessoa poderá iniciar outro bate-papo a qualquer momento.

O teste está disponível em alguns grupos de conversa, geralmente em ambientes com mais de 32 participantes. Este também é o número máximo de integrantes de um chat de voz percebido pelos testadores. Os pesquisadores notaram, ainda, que esses chats são protegidos por criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes poderão ouvir o conteúdo transmitido ali.

WhatsApp testa a implantação do chat de voz no mensageiro — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Uma relevante diferença em relação às chamadas de voz tradicionais do WhatsApp é que, ao criar um chat de voz, os usuários do grupo não receberão uma notificação de ligação telefônica, mas, sim um push silencioso que sinalizará a criação do canal.

O recurso experimental está em fase de testes para alguns usuários que instalaram as mais recentes atualizações beta do WhatsApp para Android na Play Store. Isso significa que a função não está disponível para todos os usuários e não há confirmação de que o serviço será implantado de forma definitiva na versão final do mensageiro, nem quando isso poderá acontecer.

Com informações de WABetaInfo.

