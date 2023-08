WhatsApp testa nova interface e filtro de chats para iPhone; veja

O WhatsApp está testando sua nova interface e uma ferramenta que possibilitará a organização de conversas por filtros em celulares iPhone ( iOS ). O novo visual do app apresenta botões e detalhes em tom verde, lembrando a versão para Android e Web. Já o recurso de filtros organizará chats não lidos, pessoais ou de trabalho na tela inicial, facilitando a organização. O teste foi registrado pelo site WABetaInfo na versão beta 23.17.1.77 do aplicativo o sistema da Apple , e ainda não tem data de lançamento oficial.

WhatsApp para iPhone terá nova interface e filtro de chats — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Segundo os detalhes publicados pelo WABetaInfo, a interface apresenta detalhes verdes e pretos, e novos botões serão incluídos em uma organização visual não muito diferente da atual nos iPhones. No canto superior direito temos os botões de câmera e criação de mensagens, contatos, comunidades ou grupos, estes botões serão alterados e terão formato de círculo, o botão de criação de mensagens será verde. Atualmente, alguns botões e indicadores do app no iOS são da cor azul, e serão alterados para verde e preto.

O atual botão "Editar", que fica localizado no canto superior esquerdo da tela inicial, será substituído por um botão de três pontos. A opção possivelmente dará acesso a um menu de configuração das mensagens com as funções atuais, como apagar ou marcar mensagens como lidas. O botão de "Configurações", localizado no canto inferior direito, será substituído por um botão com a foto de perfil do usuário e o nome "Eu", e possivelmente continuará dando acesso às configurações do app.

Nova interface e filtros de mensagens do WhatsApp iOS — Foto: Reprodução/WABetaInfo

A nova função do WhatsApp será a de filtros para as conversas, que permitirá que os usuários classifiquem seus bate-papos como conversas pessoais e de trabalho, além dos chats não lidos. O acesso será feito por botões localizados logo acima das conversas. Essa nova funcionalidade trará uma maior organização no app, facilitando o dia a dia e tornando o uso mais simples em meio a uma rotina cheia de mensagens para responder.

Com informações de WABetaInfo.

