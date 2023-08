Wild Rift não abre? Jogadores relatam instabilidade no LoL Mobile

Wild Rift (LoL Mobile), League of Legends e Valorant , os títulos da Riot Games para computador e celulares Android ou iPhone ( iOS ), estão apresentando problemas nesta quinta-feira (31). Ao que parece, tanto os MOBAs quanto o battle royale não estão abrindo, ou, quando abrem, apresentam os erros 100018 e val 59, respectivamente. As instabilidades foram registradas no Downdetector, site que acompanha o status de diferentes serviços, com um pico de mais de 60 reclamações até às 13h20.

Entre as principais buscas registradas no Google Trends, plataforma que monitora pesquisas feitas por usuários, estão "Wild Rift não abre", "Wild Rift erro 100018", "Wild Rift servidor caiu", "Wild Rift fora do ar", "league of legends fora do ar", "erro 10008 Wild Rift" e "erro val 59". Segundo o site de monitoramento da Riot, os problemas já estão sendo investigados. Veja, a seguir, mais sobre os casos.

ouAlém de Wild Rift, Valorant e League of Legends (LOL) estão fora do ar ou apresentando problemas nesta quinta-feira (31); entenda — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Quando acaba a manutenção do Valorant hoje? Veja no Fórum do TechTudo

Conforme apontado no Server Status da Riot, há um erro de login ocorrendo na plataforma, sobre o qual a empresa afirma já estar ciente e em busca de uma solução. No Downdetector, os picos de reclamações do MOBA mobile começaram por volta de 9h40, cessaram por volta das 10hh30, e voltaram a crescer por volta das 11h30. Agora, às 13h10, mais de 70 relatos foram registrados no site.

Wild Rift fora do ar? Valorant fora do ar? League of Legends fora do ar? Games aparecem no Downdetector com alto pico de reclamações; servidor está instável desde 9h — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Além de Wild Rift, usuários também estão comentando sobre instabilidade em outros games da Riot, como a versão de League of Legends para PC e Valorant. O pico de reclamações no Downdetector já ultrapassou a marca de 50, com relatos de problemas na conexão do servidor, login, acesso ao website e outros.

Sobre esses outros jogos online, o Server Status da Riot apresenta o mesmo relato de problema no login, mas também dá avisos sobre a interrupção de transferências de contas enquanto a equipe busca por uma resolução. Nas buscas do Trends, as principais pesquisas são "league of legends fora do ar", "league of legends server status", "league of legends pbe", "valorant erro 59", "erro val 59", "valorant val 59", "valorant status", "valorant fora do ar", "servidor valorant" e "houve um erro ao se conectar com a plataforma valorant".

"valorant val 59", "erro val 59", "status valorant" e "valorant status server" são algumas das principais buscas apontadas pelo Google Trends nesta quinta-feira (31) — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Apesar dos poucos relatos no Downdetector, muitos usuários continuaram reclamando no Twitter. Confira abaixo alguns dos principais comentários feitos no microblog de Elon Musk acerca dos jogos da Riot:

*Texto em desenvolvimento

Veja também: 4 jogos com finais impactantes que surpreenderam os jogadores