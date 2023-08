Xbox Series X ganha versões de One Piece com chapéu de palha e mapa

O Xbox Series X ganhou duas edições temáticas de One Piece, nova série da Netflix inspirada pelo anime de mesmo nome, nesta terça-feira (28). Os consoles acompanham controles e objetos decorativos baseados no cenário e elenco, onde os personagens são piratas que desbravam os mares. Os videogames contam com imagens do elenco caracterizado, navios e duas versões de um estande – um com o chapéu de palha do herói Monkey D. Luffy e o outro com um mapa baseado na rota do navio Going Merry.

Para tentar ganhar um destes, basta participar da campanha que a Xbox promove na rede social X – válida também para o Brasil. O console temático não estará à venda.

Xbox Series X ganha versões de One Piece da Netflix perto do lançamento do live-action — Foto: Divulgação/Xbox

👉 Como empurrar no Fall Guys? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O primeiro console conta com a tripulação do Going Merry – Luffy, Nami, Zoro, Sanji e Usopp –, estampando o console. O controle tem o símbolo dos piratas e o estande do aparelho vem com o chapéu de palha de Luffy em tamanho real, porém não utilizável. Já o outro modelo exibe o navio Going Merry por completo e o controle vem com o mesmo mapa que é mostrado no estande.

Como participar do sorteio do Xbox de One Piece?

Para participar é simples: basta abrir a publicação abaixo (ou atráves do link a seguir https://twitter.com/Xbox/status/1696556949423247502), e repostar com um comentário usando a hashtag #OnePieceXboxSweepstakes. Também é preciso seguir a conta oficial do Xbox, que publicou o post original.

A promoção só permite a participação de maiores de 18 anos e já está valendo. Ela vai até o dia 18 de setembro e os vencedores serão revelados e comunicados nas próprias redes sociais do Xbox.

Série live-action estreia na Netflix nesta semana

One Piece, por sua vez, estreia na Netflix na quinta-feira (31) no mundo todo. A série vai contar as desventuras de Luffy, que tem o sonho de encontrar o maior tesouro do mundo e ser o rei dos piratas. Para isso, ele precisa reunir uma tripulação e entrar na Grande Rota, um local perigoso e cheio de outros piratas rivais. Luffy tem poderes especiais que o tornam um homem-borracha, mas seus inimigos são igualmente ameaçadores.

O mangá e o anime originais estrearam no final dos anos 90. De lá para cá, a história ainda não acabou e já coleciona mais de mil episódios originais.

Com informações de Xbox

Assista: veja 20 minutos de gameplay de Mortal Kombat 1