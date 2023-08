Xiaomi anuncia CyberDog 2, seu novo robô cachorro que pode dançar balé

A Xiaomi apresentou, nesta segunda-feira (14), o robô cachorro CyberDog 2. A apresentação aconteceu durante o Xiaomi Launch Event, evento de lançamento anual de produtos da empresa. Com consideráveis melhorias tecnológicas, além de um aspecto muito mais semelhante a um cão real, o CyberDog 2 chega para substituir a primeira geração do robô, lançada em 2021. O dispositivo estará disponível em breve no mercado chinês a um preço de 12.999 yuans, o equivalente a cerca de R$ 9 mil, na cotação atual da moeda.

Diferente do primeiro CyberDog, que fazia uma alusão conceitual aos cães, o novo robô tem um visual mais realista. Inspirado nos Dobermans, o dispositivo tem corpo e tamanho similares, e as orelhas pontudas e pequenas características da raça -- o peso, porém, é bem diferente, já que o robô pesa apenas 9 kg. Além da aparência, o CyberDog 2 teve melhoras na mobilidade. Agora, ele pode fazer manobras semelhantes aos backflips contínuos, como os realizados por skatistas, e até dançar balé, como mostra um dos vídeos da página oficial do produto.

A aparência do CyberDog 2 é muito mais semelhante a de um cão real — Foto: Reprodução/Gizmochina

Para fazer o giro no ar e outras movimentações mais realistas e avançadas, o CyberDog 2 conta com micro-atuadores CyberGear, desenvolvidos pela Xiaomi para melhorar a mobilidade do robô. O dispositivo também está equipado com recursos como estabilidade dinâmica, recuperação pós-queda e velocidade de corrida de até 16 m/s.

No que diz respeito à inteligência artificial do robô, o CyberDog 2 também apresenta avanços. O dispositivo possui um sistema de tomada decisão com 19 sensores de visão, toque e audição, que resultam em uma capacidade de navegação superior à do CyberDog 1, que possuía apenas 11 desses. As informações obtidas pelos sensores são enviadas ao seu processador NX e dois coprocessadores, que podem atingir 21 TOPS de poder de computação.

CyberDog 2 é pode fazer backflips e dançar balé — Foto: Reprodução/Xiaomi

O robô cachorro da Xiaomi está equipado com uma série de funcionalidades avançadas. Entre elas, destacam-se uma câmera RGB, uma câmera apoiada por inteligência artificial, quatro sensores ToF, um sensor LiDAR, uma câmera de profundidade, um sensor ultrassônico, um sensor de lente olho de peixe, um sensor de força e, ainda, dois sensores de banda ultra larga.

Com informações de Xiaomi, Xiaomiui e Gizmochina

