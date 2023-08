Xiaomi lança novo purificador de ar smart; veja detalhes

Outro destaque do Air Purifier 4 Pro H é a capacidade de remoção do composto químico formaldeído, que é altamente tóxico, do ar. O purificador conta com um visor digital que mostra a presença do formaldeído no ambiente, de forma que é possível monitorar a concentração da substância com precisão de 0,001 mg/m3. Além das informações referentes ao composto formaldeído, seu visor OLED ainda mostra dados relativos ao clima, juntamente a controles na tela. O aparelho também elimina até 99,4% de outros compostos orgânicos voláteis (VOC, na sigla em inglês) em até uma hora.

Até o momento, não há previsão de lançamento do Air Purifier 4 Pro H no Brasil. No entanto, os brasileiros interessados em adquirir um purificador de ar smart da Xiaomi contam com o modelo 4 Lite, que foi lançado no país em abril de 2022. O aparelho é uma versão de entrada capaz de entregar 6.000 L de ar limpo por minuto e é mais eficaz em ambientes com até 43 m³. No site oficial da marca no país, o aparelho inteligente é visto por R$ 2.199.