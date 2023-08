YouTube caiu? Plataforma de vídeos apresenta instabilidade

📝 Como baixar músicas do YouTube Music no PC? Saiba mais no Fórum do TechTudo

Conforme os usuários, muitos conseguiram assistir conteúdos normalmente, mas quando tentavam acessar uma canal, foram surpreendidos com a mensagem "Ocorreu um problema com o servidor [429]". No Twitter, o time do YouTube respondeu alguns internautas que reportaram a dificuldades para usar a plataforma. A companhia informou que já está "ciente do problema e trabalhando em uma correção no momento" e agradeceu pela compreensão daqueles que não estão conseguindo usar o site ou app plenamente.