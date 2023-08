YouTuber cria clone com impressora 3D — e resultado impressiona a web

O criador de conteúdo também relatou cinco falhas, sendo duas delas críticas. O problema mais perceptível parece ter acontecido na altura da cintura do protótipo. Isso porque um defeito no eixo do motor causou um erro na impressão de uma das camadas — o que atrasou o projeto, já que Ivan precisou de algumas horas para consertá-lo.

Vale destacar que outras falhas na impressão também resultaram em espaços sem filamento. No entanto, o fato ocorreu porque ele tentou agilizar o processo. Demais falhas foram corrigidas após o homem aumentar o tempo de impressão quando a impressora atingiu a altura do peito do seu “clone”.

O mais impressionante na cópia em 3D são os detalhes: o movimento da blusa, as particularidades no tênis e as dimensões com profundidades em seu rosto. De acordo com ele, sua cópia ficou com 1,75 m de altura — comprimento similar ao seu — e cerca de 6,2 kg. O youtuber afirmou que esse foi o seu maior projeto até o momento e que ele acredita ter a maior impressora caseira do mundo.