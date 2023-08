Youtuber usa ChatGPT para planejar viagem e se surpreende; veja como foi

Um influenciador de viagens no YouTube decidiu usar o ChatGPT para planejar um itinerário de um dia em Londres. Paul Taylor mora no sudeste da capital da Inglaterra há 20 anos, mas ficou impressionado com a possibilidade de usar a inteligência artificial para planejar uma viagem. Por isso, ele decidiu testar a ferramenta e virou um turista em sua própria cidade. Paul queria saber se o robô seria uma boa opção para dar conselhos de viagens para pessoas que nunca conheceram Londres, e o resultado o surpreendeu.

Usando um comando simples e escrito em poucas linhas, ele pediu para que o chatbot da OpenAI desse algumas dicas de passeios baratos para fazer pela cidade. Seguindo à risca as sugestões feitas pela IA, Paul gravou toda a experiência e publicou o vídeo em seu canal no YouTube. Até o momento, o clipe já foi visto mais de 36 mil vezes e acumula mais de 1,4 mil curtidas. A seguir, entenda com o youtuber conseguiu planejar a viagem que, em suas palavras, o fez "sair da sua zona de conforto".

Paul Taylor usou o ChatGPT para planejar uma viagem para Londres; veja o que aconteceu — Foto: Reprodução/YouTube

📝 Como pausar texto reproduzido em áudio no Google Tradutor? Veja no Fórum do TechTudo.

No vídeo, Paul diz que entregou todo o controle da viagem ao ChatGPT. Em outras palavras, o chatbot da OpenAI foi responsável por organizar e definir quais atrações turísticas ele veria, quais restaurantes visitaria e quais pratos comeria, e até mesmo quais lojas escolheria para fazer compras. Para isso, ele precisou apenas enviar o comando "Por favor, forneça um itinerário detalhado, variado e acessível para um primeiro dia em Londres", e, em poucos segundos, seu roteiro de viagem estava pronto.

O ChatGPT sugeriu que Paul iniciasse o dia visitando o Palácio de Westminster e o Big Ben, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Londres. Na sequência, ele seguiu os conselhos do chatbot e caminhou em direção à London Eye. Continuando com os passeios programados para o dia, ele foi até a Abadia de Westminster e, para finalizar os compromissos da manhã, se dirigiu ao Palácio de Buckingham para assistir a Troca da Guarda.

Na hora do almoço, o robô sugeriu que ele comesse em um dos mercados de Londres, propondo o Mercado de Borough. Após a refeição, o chatbot indicou que ele fosse até o Museu Britânico e, depois, até o Covent Garden para fazer fazer compras - e a dica foi certeira: Paul revelou que o ChatGPT foi capaz de sugerir todas as ruas que ele mesmo indicaria aos turistas.

Contudo, ele também ficou decepcionado com a ferramenta. Ao perguntar ao robô quais lojas deveria visitar, Paul encontrou um problema. Como o ChatGPT só tem acesso à uma base de dados atualizada até o ano de 2021, ele destaca que é possível que o robô dê sugestões de lojas que já foram fechadas e não estão mais em atividade.

Paul ao lado da namorada — Foto: Reprodução/Mirror

Continuando, antes do jantar, o chatbot sugeriu que Paul visitasse a Royal Opera House, uma casa de ópera tradicional de Londres. O youtuber contou que esse não seria um local que ele normalmente visitaria por não ser muito interessado em apresentações de balé ou óperas, mas revelou que se surpreendeu com a visita.

Para finalizar o dia, o chatbot sugeriu que Paul jantasse um prato de peixe com batatas fritas em um restaurante tradicional, o que também o deixou surpreso, já que a refeição normalmente é tida como um lanche. No final, Paul admitiu que ficou surpreso positivamente com a ferramenta, e revelou que a IA teve um "potencial inesperado". "O ChatGPT fez um bom trabalho", concluiu.

Ao tabloide britânico The Mirror, Paul contou que se divertiu com a experiência, e recomendou que as pessoas testem o experimento em suas próprias cidades. "Eu me diverti explorando Londres sob uma luz diferente através dos olhos do ChatGPT. A maneira que eu acho que funciona melhor é [usar o ChatGPT para planejar uma viagem] em sua própria cidade, para tirá-lo da sua zona de conforto e encontrar coisas novas que você ainda não viu", finalizou.

Vale lembrar que, recentemente, uma estudante também usou o ChatGPT para planejar uma viagem 'barata' pela Europa e o chatbot foi capaz de atender às expectativas da jovem, oferecendo opções de passagens mais em conta e rotas que otimizaram o tempo da viagem.

O TechTudo testou o comando enviado por Paul ao ChatGPT, mas obteve algumas sugestões diferentes. Para o café da manhã, por exemplo, o chatbot indicou uma ida a um café local, sem mencionar nomes de estabelecimentos. Na sequência, o robô propôs uma visita à Torre de Londres e à Ponte da Torre, em vez de uma visita ao Palácio de Westminster e ao Big Ben.

À tarde, o chatbot indicou um passeio cultural pela galeria Tate Modern, seguida de uma visita à Catedral de São Paulo. Já para a noite, ele indicou uma caminhada sobre a ponte Hungerford. Apesar dos locais não serem exatamente os mesmos da pesquisa realizada por Paul, o chatbot também indicou uma visita ao Mercado de Borough e ao Covent Garden, assim como fez com o youtuber.

Com informações de Mirror e YouTube

Veja: Como tirar print no iPhone: conheça três maneiras