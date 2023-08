Zenbook S 13: ASUS lança notebook com 1 cm de espessura; confira

A ASUS lançou nesta quinta-feira (4) os novos notebooks da marca. O principal deles é o Zenbook S 13, o notebook OLED mais fino do mundo. Com apenas 1 cm de espessura e 1 kg de peso, o produto é ideal para quem busca bastante mobilidade e também oferece recursos avançados de som, processador e tela. Os outros lançamentos da marca são o Zenbook 14X, o Vivobook 16X e o Vivobook 15X OLED. O TechTudo acompanhou o evento no qual foram anunciadas as novidades e a nova campanha "Muito além do incrível" da fabricante. A seguir, confira todos os detalhes dos eletrônicos.

ASUS lançou Zenboook S 13 com apenas 1 cm de espessura — Foto: TechTudo/Gisele Barros

📝 Notebook gamer Acer: qual escolher? Veja dicas no Fórum do TechTudo

O design fino do Zenbook S 13 OLED é resultado de uma tela feita em camadas fundidas em um elemento só, o que garante uma espessura 30% menor que uma montagem normal. A empresa também precisou redesenhar o tamanho da placa do aparelho. A espessura chega 1,9 cm apenas quando o produto está aberto, por conta do apoio para a tela.

A tela do notebook tem 13 polegadas, com resolução OLED, Dolby Vison, certificado Pantone e certificado de baixa emissão de luz azul. Esse novo Zenbook tem processadores Intel Core de 13ª geração com certificação Intel Evo. Ele é equipado com até 32 GB de RAM, até 1 TB de memória SSD, bateria de 63Wh, 2 entradas Thunderbolt 4, USB 3.2 Geração 2 e HDMI 2.1.

A fabricante também mudou alguns aspectos na produção dos computadores para garantir eletrônicos mais sustentáveis. O S 13, por exemplo, é feito com plástico e alumínio reciclado após o uso. Outro aspecto interessante desse modelo é a possibilidade de ser recarregado até com o carregador de um celular, evitando aquela tarefa de carregar muitos fios junto do aparelho.

Apesar de fino, o aparelho promete ser resistente. A ASUS expõem o Zenbook s 13 a uma série de 26 testes certificados pelo Exército dos Estados Unidos, incluindo resistência a temperaturas extremas. Para quem se interessa, o computador já está disponível para venda O preço sugerido é de R$ 9.999.

Outro lançamento desta quinta-feira é o Zenbook 14X OLED. Um pouco maior que o S 13, ele tem uma tela Lumina OLED de 14,5” e é equipado com o novo processador Intel Core i9 de 13ª geração da série H. O notebook também tem até 32 GB de memória RAM. São 16,9 mm de espessura e 1,5 kg de peso com bateria de 70 Wh e carregamento rápido. O produto deve estar disponível no mercado em setembro deste ano.

Zenbook 14X tem tela de 14,5 polegadas e Intel Core i9 — Foto: Divulgação/Asus

Mais uma novidade da ASUS é o Vivobook 16X. O aparelho é focado em produtividade, mas também tem configurações interessantes para quem gosta de usar o notebook para jogar games. Além do processador Intel Core i5 de 12ª, da série H, ele possui 8 GB de memória RAM DDR4 e 512 GB de memória SSD. A placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2050 é outro destaque. O aparelho chega o mercado neste mês de agosto, mas a data ainda será definida.

Vivobook 16X é indicado para gamers por conta da sua placa de vídeo com memória dedicada — Foto: Divulgação/Asus

Para fechar, outra novidade da marca é uma atualização do Vivobook 15X OLED. Com tela de 15,6”, ele também tem certificação PANTONE, processador Intel Core i7 de 12ª geração, 16 GB de memória RAM DDR4 e 512 GB de memória SSD.

Vivobook 15X OLED tem tela de 15,6 polegadas e processador Intel Core i7 — Foto: Divulgação/Asus

O público geral pode conhecer os novos notebooks de pertinho no espaço Asus Muito Além do incrível, uma Pop-up Store da marca instalada no Shopping Bourbon, em São Paulo. O local estará aberto entre os dias 4 e 13 de agosto no piso Pompéia, loja 114. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Com informações da Asus Brasil.

Veja também: Vai vender notebook usado? Veja dicas para evitar problemas