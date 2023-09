10ª temporada de Blacklist está na Netflix; saiba o que esperar do final

A décima e última temporada de Blacklist estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (1º) e está em alta no streaming, ocupando a quinta posição do Top 10. O drama criminal, estrelado por James Spader e Megan Boone, estreou oficialmente em 2013, no canal NBC, e sua season finale foi ao ar em julho deste ano. Criada por Jon Bokenkamp, a trama segue um criminoso que aceita cooperar com o FBI nas suas investigações sobre as pessoas mais perigosas do mundo. No entanto, ele só vai fazer isso se trabalhar unicamente com a novata do grupo, Elizabeth Keen.