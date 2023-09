5ª temporada de Impuros está confirmada? Saiba o que esperar

A série policial Impuros estreou sua 4ª temporada no dia 30 de agosto e os fãs já se perguntam se a 5ª está confirmada. A resposta é sim e, inclusive, os episódios foram gravados no ano passado juntos com os da atual temporada. De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, foram gravados dois finais para o último ano - um definitivo e um outro alternativo. A decisão sobre qual enceramento será usado no seriado dependerá da continuidade da produção.

Até o momento, não foi confirmada a data de estreia da quinta e última temporada de Impuros. O show retornou à plataforma do grupo Disney depois de dois anos de espera, já que terceira season estreou em agosto de 2021. Levando em consideração o atraso por conta da pandemia, é provável que os próximos capítulos sejam lançados no segundo semestre de 2024, assim como foi nas temporadas anteriores.

Quinta temporada de Impuros teve gravações realizadas no ano passado. Season finale possui até mesmo um "final alternativo" que poderá ser usado no show — Foto: Divulgação/IMDb

📝 Skinamarink: onde assistir ou fazer download do filme? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Impuros narra a ascensão de Evandro (Raphael Logam) como chefe do tráfico no Morro do Dendê nos anos 1990. Ele entra para o crime organizado para se vingar da morte do irmão por policiais. Mas sua habilidade com armas e faro para os negócios o fazem crescer rapidamente no cenário sul-americano do narcotráfico.

A série ainda tem Rui Ricardo Diaz (Lula: O Filho do Brasil), Sérgio Malheiros (Cinderela Pop), André Gonçalves (Salve Jorge), Leandro Firmino (Cidade de Deus), Cyria Coentro (Entre Irmãs) e Lorena Comparato (Rensga Hits!) entre os personagens principais. Graças ao papel, Raphael Logam conquistou duas indicações ao prêmio de Melhor Ator no Emmy Internacional, dedicado a produções fora dos Estados Unidos.

O policial Victor Morello é o principal antagonista de Impuros — Foto: Divulgação/Star+

O que esperar da quinta temporada? (contém spoilers!)

A quarta temporada teve como foco os problemas familiares de Evandro e o policial Victor Morello (Diaz), rival do protagonista. Arlete (Coentro), mãe de Evandro, tenta se reconciliar com o filho e quer ver seus netos, mesmo tendo cortado relações o protagonista quando este entrou para o tráfico. Já Victor decide reencontrar sua filha Inês (Karize Brum), após a jovem ter fugido com o namorado Afonso (João Vitor Silva), contador e amigo de Evandro.

Para os próximos episódios, resta saber se Inês e Afonso estão vivos após terem se jogado da ponte para o mar para fugirem da polícia e se Geise (Comparato) assumirá de vez os negócios do marido no comércio sul-americano de cocaína. O maior questionamento, no entanto, é saber se Evandro matou ou não Victor após os dois duelarem sozinhos num galpão. O traficante encontrou seu rival numa emboscada auxiliada por Arlete.

Confira o trailer da quarta temporada de Impuros