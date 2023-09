A Fazenda 15: programa anuncia participantes e vira meme nas redes; veja

A Fazenda está de volta para a sua 15ª edição, e alguns de seus participantes estão dando o que falar nas redes sociais. No X (antigo Twitter), usuários brincam com a possibilidade de brigas entre os peões escolhidos para o reality, enquanto outros fazem piada com participações falsas de famosos, como o jogador do Flamengo, Gabigol, e a atriz Sarah Paulson, de American Horror Story (AHS). Vale lembrar que A Fazenda 15 estreia na próxima quinta-feira (19), às 22h30, com pré-estreia na segunda-feira (18). A seguir, o TechTudo compilou os melhores memes publicados sobre o programa até o momento. Confira.