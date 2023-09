AirPods Pro: fone da Apple ganha USB-C para seguir iPhone 15

Os "novos" AirPods Pro 2 não trazem nenhuma outra mudança de hardware, e repetem recursos como cancelamento de ruído ativo aprimorado, modo ambiente adaptável e áudio espacial . O preço é de R$ 2.599, mesmo valor praticado até a última semana. O USB-C também chega aos EarPods, fones com fio da Apple. Ainda não há uma data para o início das vendas da nova versão no Brasil.

📝 Quanto vai custar o iPhone 15? Dê seu palpite no Fórum TechTudo

Outras especificações dos AirPods Pro 2 incluem resistência IPX4 contra suor e água, bateria para até seis horas ou 30 na soma com o novo estojo e compatibilidade com carregadores MagSafe e de Apple Watch, além do padrão Qi. O peso de cada fone é de 5,3 g.