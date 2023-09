Existem várias razões que levam a Alexa a não responder aos comandos de voz. Dentre elas, destacam-se os problemas de conexão de rede, falhas na alimentação de energia e erro no reconhecimento de voz. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista contendo as possíveis causas e soluções para que a Alexa volte a responder aquilo que se espera.

Alexa não responde comandos de voz? Veja possíveis causas e como resolver — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Causas comuns de problemas com a Alexa

1. Problemas de conexão de rede

Problemas de conexão de rede estão entre as causas mais comuns para a Alexa não responder. Se o dispositivo perder a conexão com a Tnternet, mesmo que por um curto período, ou se estiver conectado a uma rede Wi-Fi instável, isto pode afetar sua capacidade de processamento de comandos de voz e fornecimento de respostas. Além disso, se a configuração da rede Wi-Fi estiver incorreta, isto também pode causar problemas de conectividade.

2. Falhas na alimentação de energia

Falhas na alimentação de energia podem afetar significativamente o funcionamento da Alexa e levá-la a não responder. Se o dispositivo passar por uma queda de energia ou desconexão acidental, ele não poderá funcionar. Além disso, se a bateria do equipamento (em modelos portáteis) estiver descarregada, isso também pode impedir o desempenho adequado. Quando Alexa não tem energia, ela não pode ouvir os comandos de voz, processá-los ou se comunicar com os servidores da Amazon para fornecer respostas.

Alexa precisa estar conectada à energia para funcionar — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

3. Erro no reconhecimento de voz

Erros no reconhecimento de voz podem levar a problemas de resposta da Alexa quando ela não compreende corretamente o usuário devido à pronúncia ruim, ruídos de fundo, ou comandos ambíguos. Além disso, se o microfone estiver sujo ou com defeito, a Alexa pode não captar os comandos de forma adequada, resultando em falhas no retorno. Estes erros podem dificultar ou impedir que a assistente de voz execute as ações desejadas ou forneça as informações corretas.

4. Configuração incorreta de uma conta Amazon

Uma configuração incorreta da conta Amazon associada a Alexa pode impactar sua capacidade de resposta de várias maneiras. Credenciais de contas com erro podem resultar em problemas de autenticação, levando a falta de resposta. Configurações de privacidade ou segurança mal ajustadas podem restringir certas ações ou acesso a informações. Além disso, opções de região e idioma geram problemas de compreensão dos comandos de voz.

Possíveis soluções

1. Certifique-se que você tem energia e acesso à Internet

Certificar-se de que há energia e acesso à Internet em sua casa é fundamental para lidar com problemas de resposta da Alexa, pois estes são pré-requisitos essenciais para o funcionamento do dispositivo. Sem energia, ele não funcionará a não ser que possua bateria integrada. Na falta de Internet, a Alexa não consegue acessar os servidores da Amazon para processar comandos ou buscar informações.

2. Verifique se a Echo está ligada

A maioria dos dispositivos Echo tem um indicador de energia, como uma luz LED que fica acesa quando o dispositivo está escutando. Certifique-se de que ele esteja funcionando. Se não estiver, verifique a conexão da fonte de alimentação e assegure-se de que o dispositivo esteja devidamente conectado à energia. Se você estiver usando um cabo de alimentação, verifique se ele está conectado corretamente tanto ao dispositivo quanto à tomada elétrica.

Controlado por voz com Alexa, o Echo Dot 3ª Geração é indicado para qualquer ambiente — Foto: Reprodução/Amazon

3. Reinicie o dispositivo

Reiniciar o dispositivo Alexa pode, muitas vezes, resolver problemas da falta de resposta. A ação soluciona pequenos erros de software ou travamentos que estejam afetando o funcionamento adequado.

4. Confira o que a Alexa ouviu

No aplicativo Alexa, você pode verificar o histórico de comandos de voz que a assistente ouviu e registrou. Isto é útil para garantir que houve entendimento correto do que você disse. Para acessar o histórico de comandos, abra o aplicativo Alexa no smartphone ou tablet e em seguida toque no ícone “Mais” e encontre a sessão "Histórico". Com a lista em mãos, verifique se a assistente virtual ouviu errado alguns comandos enviados por você.

5. Tente alterar a palavra de ativação

Tentar alterar a palavra de ativação da Alexa pode ser uma estratégia útil para resolver problemas de resposta. A palavra de ativação padrão é "Alexa", mas você pode personalizá-la para outra palavra ou frase, como "Echo" ou "Amazon". Você pode escolher algo que seja mais distinto e menos suscetível a ativações acidentais para aumentar a precisão do aparelho.

6. Redefina os dispositivos para o padrão de fábrica

Redefinir um dispositivo Alexa para o padrão de fábrica é uma medida que pode resolver problemas persistentes de resposta, especialmente quando todos os outros métodos de solução de problemas falharam. A reinicialização para as configurações de fábrica apaga todas as configurações, contas e personalizações do dispositivo. Veja neste link como realizar o procedimento.

