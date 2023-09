Amazon anuncia nova linha de óculos smart com Alexa; veja preços

A Amazon , em parceria com o Grupo Safilo, anunciou o lançamento de uma nova linha de óculos smart, os Carrera Smart Glasses. Os óculos, que combinam o design italiano de alta qualidade da Safilo com a tecnologia Alexa, da Amazon, serão lançados nos Estados Unidos. A promessa é de revolucionar a experiência com dispositivos wearables . Com a integração, os usuários poderão desfrutar de uma séries de funcionalidades inteligentes, como iniciar uma playlist com o pressionar de um botão e conectar-se simultaneamente a vários dispositivos — tudo isso a partir dos óculos.

O lançamento representa um marco na fusão de moda e tecnologia, proporcionando aos consumidores uma experiência única e personalizada. Os Carrera Smart Glasses com Alexa chegam ao mercado pelo preço de US$ 389.99 (R$ 1.925, em conversão direta e sem impostos). Os consumidores interessados podem se inscrever para serem notificados quando a pré-venda começar. Após a compra, os usuários podem adicionar lentes de prescrição online através do Boomerang ou visitar um optometrista para obter a receita. Ainda não há previsão de venda no Brasil.

Os Carrera Smart Glasses oferecem até seis horas de reprodução de mídia contínua ou tempo de conversação com uma carga completa de bateria. — Foto: Reprodução/Amazon

Os Carrera Smart Glasses oferecem até seis horas de reprodução de mídia contínua ou tempo de conversação com uma carga completa de bateria. Com a tecnologia de áudio open-ear, os óculos direcionam o som diretamente para os ouvidos do usuário sem cobri-los, minimizando o que as pessoas ao redor podem ouvir. Os óculos estão disponíveis em sete estilos diferentes, incluindo dois designs icônicos da Carrera, e apresentam lentes com proteção UV400, prontas para receita médica ou lentes de luz azul.

Os óculos também são certificados como Climate Pledge Friendly pela Carbon Trust, com embalagens 100% recicláveis e um suporte de carregamento feito com 35% de materiais reciclados. Além disso, a Amazon comprometeu-se a produzir energia limpa equivalente ao consumo elétrico de todos os dispositivos Echo até 2025. Os usuários também têm controle total sobre suas gravações de voz, podendo visualizá-las, ouvi-las ou deletá-las a qualquer momento.

Angelo Trocchia, CEO do Grupo Safilo, expressou seu orgulho pela colaboração com a Amazon, destacando a combinação do design italiano único da Carrera com a tecnologia avançada da Alexa. A parceria visa oferecer aos consumidores uma experiência de moda e funcionalidade, unindo a distribuição tradicional do Grupo Safilo com a vasta distribuição online da Amazon.

Com informações de Amazon e Reuters

