Amazon anuncia novo Fire TV Stick e nova Echo Show; veja preços

O media center Fire TV Stick e a caixa de som inteligente Echo Show ganharam novas versões nesta quarta-feira (20). O anúncio foi feito pela Amazon , durante um evento de lançamento nos Estados Unidos. O novo dispositivo de streaming da empresa conta com duas versões — 4K e 4K Max — e está repleto de novidades, incluindo suporte para Wi-Fi 6 e inteligência artificial mais precisa. Já a Echo Show ganhou um novo processador e áudio espacial. Até o momento, apenas o Fire TV Stick em sua versão mais simples está disponível no Brasil. Ela pode ser adquirida no site da Amazon por R$ 449 . Os demais produtos não têm previsão de lançamento no país.

Esta é a segunda geração do Fire TV Stick 4K com promessa de desempenho mais rápido e fluido para consumir streaming. Apesar de ser uma versão mais simples do lançamento, o dispositivo não fica para trás no quesito tecnologia, pois inclui o suporte para Wi-Fi 6 e um processador quad-core atualizado de 1,7 GHz, o que o torna até 30% mais poderoso que a geração anterior. Com resolução 4K, o aparelho ainda conta com suporte para Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+. O sistema de áudio suportado é o Dolby Atmos.

👉 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449,00 IR À LOJA

Novo Fire TV Stick conta com resolução 4K e processamento até 30% mais rápido — Foto: Divulgação/Amazon

📝 Echo Dot com Alexa vale a pena? Qual modelo comprar? Comente no Fórum TechTudo

A nova versão do Fire TV Stick 4K também conta com controle remoto com Alexa integrada. Assim, é possível buscar por séries e filmes apenas tocando no botão da assistente de voz e solicitando uma indicação. Além de comandar o streaming, o controle remoto também permite controlar dispositivos de casa inteligente, como lâmpadas, plugues, ar-condicionado, entre outros.

Além de implementar novas tecnologias de rede e processamento mais veloz, o Fire TV Stick 4K também conta com uma experiência de pesquisa, navegação e recomendações aprimoradas. A inteligência artificial generativa da Amazon promete encontrar conteúdos com mais facilidade com base em perguntas sobre programas de TV e filmes. Segundo a empresa, solicitações como "filmes de ação com perseguições de carro", "comédias para um dia chuvoso dentro" ou "filmes de animação que são gratuitos para mim" serão atendidas com maior naturalidade pela Alexa.

A versão mais avançada do dispositivo de streaming da Amazon, o Fire TV Stick 4K Max, também conta com suporte às mesmas tecnologias de vídeo e áudio da versão mais simples. O diferencial do modelo está em seu processador quad-core de 2,0 GHz e também no suporte para Wi-Fi 6E, sendo o primeiro aparelho do mercado a incluir a tecnologia de rede. O aparelho também permite transformar a TV em um quadro de arte inteligente com o Modo Ambiente, que pode ser acionado por comando de voz diretamente do controle remoto.

Junto aos novos dispositivos de streaming, a Amazon também anunciou o novo Fire TV Soundbar, que conta com dois canais e promete preencher o ambiente com um som envolvente graças ao suporte para DTS Virtual X e Dolby Audio. O visual do aparelho é compacto e conta com revestimento de tecido premium. Também é possível conectar a soundbar a smartphones, tablets, ou qualquer aparelho de streaming via Bluetooth.

Fire TV Stick conta com controle remoto — Foto: Divulgação/Amazon

Ainda sem previsão de chegada ao Brasil, o Fire TV Stick 4K Max conta com preço sugerido de US$ 59,99 (R$ 291,16 em conversão direta e livre de impostos). Já a Fire TV Soundbar é vendida por US$ 119,99 (R$ 582,41).

Nova Echo Show 8

O novo dispositivo inteligente de áudio da Amazon conta com atualizações por dentro e por fora. Seu visual ganhou uma pegada mais industrial, que inclui vidro de ponta a ponta e curvas suaves em seus acabamentos. O processador também foi aprimorado para conseguir responder com mais precisão e velocidade que sua versão anterior. Segundo a Amazon, a nova Echo Show 8 permite que a Alexa processe solicitações comuns, como apagar a luz de um ambiente, 40% mais rápido.

No quesito áudio, o aparelho promete entregar sons com graves aprimorados e preencher o ambiente com a tecnologia de adaptação de sala e processamento de áudio espacial. A Echo Show 8 também executa chamadas de vídeo. Para isso, conta com uma câmera centralizada de 13 MP e um microfone com redutor de ruídos. O dispositivo inteligente conta com suporte para Zigbee, Sidewalk, Thread, Bluetooth e Matter, permitindo o fácil controle de luzes, fechaduras e sensores compatíveis.

Uma nova tecnologia chamada de Conteúdos Adaptáveis também foi apresentada na nova versão da Echo Show. O recurso usa a tecnologia de visão computacional para ajustar o conteúdo na tela com base na proximidade do usuário com o dispositivo. Assim, caso esteja distante da tela, será possível visualizar um conteúdo que é facilmente visto a distância, como uma manchete de notícias simplificada ou inspiração de receita. Conforme se aproxima da Echo Show, a tela será atualizada automaticamente com novos conteúdos mais detalhados.

Com preço sugerido de US $ 149,99 (cerca de R$ 730 em conversão direta), a Echo Show 8 também não foi anunciada no Brasil até o momento.

Com informações de Amazon (1 e 2)

Fire TV Stick com Alexa: veja as diferenças entre as três versões

Fire TV Stick com Alexa: veja as diferenças entre as 3 versões

Nota de transparência: Amazon e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques. Os valores indicados no texto são referentes ao mês de setembro de 2023.