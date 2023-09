Amazon planeja transformar Alexa em 'ChatGPT com voz'; entenda

A Amazon anunciou uma atualização significativa para a Alexa , sua assistente virtual, incorporando tecnologia de inteligência artificial generativa, semelhante a que está por trás do ChatGPT da OpenAI . Esta atualização tem como objetivo tornar as conversas com a Alexa mais naturais e fluidas. A empresa também está explorando a capacidade de a assistente ler a linguagem corporal dos usuários. Dispositivos equipados com câmeras, como a Echo Show , tentarão detectar quando uma pessoa espera que ela continue a conversa e quando termina. No entanto, especialistas alertam que a interpretação da linguagem corporal ainda é um desafio, e erros de interpretação podem levar a interações estranhas.

Lançada há nove anos, a Alexa revolucionou a interação por voz, permitindo que os usuários dessem comandos simples, como definir um timer ou reproduzir uma música. No entanto, com o surgimento de chatbots avançados como o ChatGPT, a expectativa dos usuários sobre habilidades linguísticas evoluiu. A nova Alexa promete responder a perguntas mais complexas e manter conversas abertas, sem a necessidade constante de dizer "Alexa" antes de cada comando.

Uma das características mais notáveis desta atualização é a capacidade da Alexa de gerar conteúdo único. Por exemplo, em vez de apenas recitar uma história de ninar pré-definida, a Alexa poderá criar histórias exclusivas, incorporando nomes e gêneros específicos. Além disso, a assistente será capaz de entender inferências e responder a comandos mais vagos, como "Estou com frio", ativando o aquecimento de uma casa conectada.

A empresa planeja lançar a nova Alexa em uma versão "early preview" nos Estados Unidos, permitindo que os usuários experimentem as novas funcionalidades antes do lançamento geral. A atualização será estendida a todos os dispositivos que utilizam a Alexa, incluindo o Fire TV, que já conta com a assistente de voz. Não há previsão de chegada ao Brasil.

A integração de modelos de linguagem de grande escala, como o usado no ChatGPT, representa um avanço significativo na capacidade de processamento de linguagem natural. No entanto, estes modelos também são conhecidos por ocasionalmente produzir declarações falsas ou tendenciosas. A Amazon afirma ter desenvolvido salvaguardas para evitar que a Alexa se desvie do curso e lembra os usuários de que ainda estão interagindo com uma máquina.

Com informações de Independent, Wired e ZDNet

