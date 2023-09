Amazon Prime Video vai exibir anúncios e cobrar taxa em 2024; veja países

O Amazon Prime Video divulgou nesta sexta-feira (22) que irá incluir anúncios em sua programação. Em comunicado divulgado para clientes e imprensa, a plataforma da Amazon esclareceu que, a partir do começo de 2024, usuários de países como EUA, Reino Unido, Alemanha e Canadá receberão conteúdo de anunciantes em sua programação. Até o fim do mesmo ano, a modalidade alcançará também França, Itália, Espanha, México e Austrália. É importante mencionar que o Brasil não foi incluído no texto.

Os clientes que não quiserem acompanhar os anúncios poderão pagar uma taxa adicional de US$ 2,99 (R$14,71, em conversão atual do dólar) para consumir o conteúdo livre de propaganda. Apesar disso, os ads ainda serão veiculados em programações ao vivo, como esportes. O valor também começará a valer em 2024, mas até o momento apenas nos Estados Unidos.

O Prime Video tem se destacado no mercado de streaming com produções originais — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

O comunicado também informa que o preço atual do Amazon Prime Video não será alterado - a mensalidade é de US$ 14,99 nos EUA (R$14,90 no Brasil). A plataforma de Jeff Bezos informou que pretende avisar aos clientes previamente antes de incluir os anúncios, para que assim eles possam decidir se irão ou não pagar pela taxa extra sem anúncios.

Como justificativa para a nova medida, a plataforma informou que pretende "continuar investindo em conteúdo atraente e aumentar esse investimento por um longo período de tempo". Como exemplo, a empresa citou as 68 indicações ao Primetime Emmy Award recebidas pelo Amazon MGM Studios neste ano.

Vale lembrar que aumentos de taxa e aplicação de anúncios não são uma novidade para consumidores de streaming. Para alavancar as assinaturas, a Netflix criou em novembro de 2022 seu Plano Básico com Anúncios. O novo pacote custa R$18,90 ao mês e dá direito à mesma programação, mas com a inclusão de quatro a cinco minutos de anúncio por hora. O serviço de streaming também incluiu a compra de assinantes extras, para vetar o compartilhamento gratuito de senhas de assinantes para terceiros.

Com informações de Amazon Prime Video, Hollywood Reporter, The Verge.

