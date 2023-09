Android recebe novo logotipo em atualização do Google; veja como ficou

O Android, sistema operacional do Google, vai ganhar um cara nova. Isso porque a empresa anunciou na última terça-feira (5), uma série de atualizações para seus aplicativos e serviços móveis, incluindo uma nova logo. As atualizações envolvem melhorias para o widget At a Glance, que exibe informações rápidas na tela inicial dos celulares, alterações no app Lookout, além da inclusão de chamadas do Zoom no Android Auto. Esse movimento acontece pouco antes do lançamento do Android 14, previsto para acontecer em outubro, durante o lançamento do Google Pixel 8. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.