Anime de Devil May Cry é anunciado pela Netflix; veja primeiras imagens

A Netflix anunciou a produção do anime de Devil May Cry, inspirado na famosa série de jogos de ação da Capcom , nesta quarta-feira (27). No vídeo divulgado, o serviço de streaming informa apenas que a estreia será “em breve” e não há detalhes sobre ano ou data de lançamento da animação.

O que se sabe até agora é que a produção está por conta do Studio Mir, com direção de Adi Shankar, o mesmo do anime de Castlevania – também da Netflix. No primeiro trailer, de meros 30 segundos, vemos algumas cenas de ação com o anti-herói Dante, em suas características roupas vermelhas e de pistolas em punho.

Na série de jogos Devil May Cry, seguimos a história de Dante, filho de um demônio que secretamente age como caçador de demônios e detetive na Terra. A saga foi lançada pela primeira vez em 2001 e já conta com cinco games principais. Cada novo capítulo adiciona personagens à franquia, como Nero e o irmão de Dante, Virgil. Ainda não se sabe se eles vão aparecer no anime.

Pelo primeiro vídeo, é possível notar que a animação está com o estilo bem próximo da série Castlevania, que também tem trabalho do Studio Mir. Adi Shankar é conhecido por ainda trazer um alto teor de violência em suas produções, então espera-se que isso se mantenha em Devil May Cry.

Vale lembrar ainda que este não é o primeiro anime de Devil May Cry. Em 2007, foi lançada uma série criada pelo estúdio Madhouse, com 13 episódios e também em parceria com a Capcom. O anime adaptava as aventuras do primeiro jogo e trazia de volta alguns dubladores do game em suas vozes originais. A animação está disponível no Amazon Prime Video.

