AOC lança linha de periféricos gamer com teclados e mouses; veja preços

A AOC anunciou, na segunda-feira (18), o lançamento de uma nova linha de periféricos gamers da Agon no Brasil, com três teclados mecânicos e dois mouses de alto desempenho. O objetivo dos produtos, cujos preços variam entre R$ 109 e R$ 479, é levar o desempenho, personalização e ergonomia "a um novo patamar", segundo a fabricante. Todos os dispositivos estão disponíveis para compra nas lojas de eletrônicos do país. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre os lançamentos da Agon by AOC.

Teclado Agon GK530 tem layout full size — Foto: Divulgação/AOC

Teclado Agon GK530

O teclado mecânico Agon GK530 tem tamanho completo — também conhecido como “layout full size” —, switches proprietários AOC Red Switch com apenas 2 mm de distância de atuação e força de acionamento de 45 g. O periférico oferece tecnologia RGB de iluminação com 16,8 milhões de cores e sete efeitos de luzes já preparados, bem como recurso anti-ghosting. Além disso, o teclado promete durabilidade com até 60 milhões de acionamentos. O preço sugerido é de R$ 299.

Teclado Agon GK450 TKL

Focado em ergonomia, o Agon GK450 TKL é um teclado mecânico com tamanho reduzido e layout de 87 teclas, perdendo assim o teclado alfanumérico — que fica à direita nos modelos tradicionais. Ele tem as mesmas AOC Red Switches do modelo anterior, memória própria para salvar as macros do jogador e ttecnologia anti-ghosting. Diferente do Agon GK530, este teclado tem iluminação LED Rainbow no lugar do RGB e conexão USB-C, para que o usuário possa destacar o cabo na hora do transporte ou quando for guardar o acessório. O periférico tem preço sugerido de R$ 189.

Agon GK450 TKL tem tamanho reduzido e "perde" as teclas multimídias — Foto: Divulgação/AOC

Teclado Agon AGK600

Já o Agon AGK600 é um teclado compacto de design 60% com 61 teclas. Ele tem cabo destacável via conexão USB-C e iluminação RGB com até 16,8 milhões de cores, que podem ser personalizadas por meio de software próprio. Diferente dos dois produtos anteriores, este periférico gamer traz os conhecidos switches Cherry MX Red Switch, que tendem a ter uma resposta mais precisa. O preço de lançamento é de R$ 479.

Agon AGK600 tem 60% do tamanho de um teclado gamer tradicional e funções profissionais — Foto: Divulgação/AOC

Mouse Agon GM310

Com preço sugerido de R$ 109, o mouse gamer Agon GM310 tem foco na ergonomia e sete botões programáveis, de acordo com a divulgação oficial. Diferenciando-se dos concorrentes na mesma faixa de preço, este periférico tem quatro módulos de carga extra, para que o jogador possa ajustá-lo dos 89 g originais de fábrica para até 134 g. Ele traz sensor Pixart 3327 com 12.400 DPI, tem 30 G de aceleração e iluminação RGB programável.

Mouse Agon GM310 tem design tradicional e iluminação RGB — Foto: Divulgação/AOC

Mouse Agon GM510

O mouse gamer Agon GM510 traz uma proposta oposta à do modelo anterior e tem estrutura ergonômica toda vazada, que o deixa mais leve que seus concorrentes, com apenas 58 g de peso. O dispositivo tem tecnologia Nvidia Reflex, que promete reduzir o tempo de resposta entre ele e a placa de vídeo, 50 G de aceleração e o sensor Pixart 3389 de 16.000 DPI. O produto possui seis botões programáveis, promete até 80 milhões de cliques de vida útil e custa R$ 219.

Agon GM510 é recomendado para jogos de alto nível profissional quando até o peso importa — Foto: Divulgação/AOC

