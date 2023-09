Apagar todos os e-mails do Gmail pelo celular ficou mais fácil; veja como

Apagar os e-mails no Gmail, serviço do Google para Android e iPhone (iOS), ficará bem mais fácil. Isso porque a empresa adicionou um botão com a função “selecionar tudo” no app. No passado, apagar todos os e-mails era uma função trabalhosa, já que o usuário do aplicativo precisava selecionar cada mensagem de uma página, deletando-as bloco a bloco. Esta adição, que ocorre gradualmente, visa facilitar e acelerar a limpeza da caixa de entrada na plataforma. A seguir, confira mais informações sobre a novidade!