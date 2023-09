Aparelhos da Samsung e da LG poderão ser controlados pelo mesmo app

A LG e a Samsung anunciaram, na última quarta-feira (30), que os aparelhos de casa inteligente poderão ser controlados pelo mesmo aplicativo. A novidade foi revelada durante uma das principais feiras de produtos de tecnologia do mundo, a IFA 2023. O evento é anual e acontece em Berlim, na Alemanha. A parceria faz parte do Home Connectivity Alliance (HCA), uma cooperação da indústria que teve início em 2021 e promete melhorar a compatibilidade entre as fabricantes.