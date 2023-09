Aplicativo Pluxee Brasil apareceu no celular? Entenda o que é e como usar

📝 Como aumentar Score para pegar cartão de crédito? Veja no Fórum do TechTudo

Pluxee Brasil é uma parceira de benefícios de caráter global. Adotada pela Sodexo Benefícios, a marca firma oferece mais de 250 produtos em 31 países tem parceria com 1,7 milhões de estabelecimentos. Segundo a Pluxee, o “x” representa a conexão entre oportunidades e experiências personalizadas, enquanto o duplo “ee” diz respeito à expressão "employee engagement" (engajamento dos colaboradores). Na prática, aqui no Brasil a marca não modifica o serviço de vale-refeição e alimentação que já eram prestados pela Sodexo.

Para baixar o app, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, no Android ou iPhone (iOS), e procure por Pluxee Brasil. Caso digite Sodexo na barra de pesquisa, o aplicativo aparecerá como Pluxee. Clique sobre o app e depois em “baixar” ou “adquirir”, a depender do sistema operacional do seu celular. Aguarde alguns segundos enquanto o app é instalado, e depois basta clicar em abrir para começar a usar.