App com jogo da fruta para ganhar dinheiro funciona? Tudo sobre

É comum encontrar anúncios de jogos e aplicativos que prometem ganhos financeiros em troca da realização de tarefas simples. Esse é o caso dos “Jogos da Frutinha – como o Fruit Cash, Fruit Money, Fruit Slicer, entre outros –, que prometem pagar um alto valor para quem consegue avançar de nível. Com influenciadores e Youtubers famosos ajudando na divulgação, é fácil acreditar que esses apps são confiáveis. No entanto, esses joguinhos podem apresentar grandes riscos à segurança do usuário, além de causar prejuízos.

🔎

A seguir, saiba mais sobre os aplicativos que garantem dar dinheiro aos usuários. Descubra quais são os riscos de baixá-los e se realmente pagam para quem consegue cumprir as missões propostas.

Jogos que prometem ganhos financeiros podem ser um grande risco — Foto: Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

📝

O que é o jogo da fruta para ganhar dinheiro?

Os jogos da fruta são APKs (Android Package Kit) que se popularizaram na internet por conta de anúncios em sites e propagandas feitas por influenciadores e Youtubers. A premissa é bastante atrativa, os usuários teriam que cumprir desafios simples, como passar de fase ou atingir determinada pontuação, para receber recompensas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade.

Já é possível encontrar diversos jogos com a mesma proposta, como Fruit Money, Fruit Cash, Juicy Fruit Slicer, Fruta Pix, entre outros. A maioria chama atenção por serem parecidos com apps populares, tipo Candy Crush ou Fruit Ninja, atraindo ainda mais os usuários que já estão acostumados com esses games e acreditam terem maiores chances de ganhar.

Em geral, os jogos da frutinha pedem um depósito inicial e, a cada rodada, o usuário precisa apostar um valor. Assim como funciona em casas de apostas e cassinos online, a ideia é multiplicar o valor da bet ao vencer uma partida. Cada jogo tem uma política de saque diferente, mas costumam ter um valor mínimo de aposta e de lucro para que seja possível retirar o dinheiro ganho.

Esse tipo de jogo é seguro?

Aplicativos que prometem retorno financeiro podem ser um risco para os usuários. A começar pelo fato de que os jogos da fruta são APKs, ou seja, aplicativos extraoficiais que não podem ser baixados pela Google Play Store. Para instalá-los, é preciso fazer o download em sites duvidosos e ainda burlar diversas camadas de segurança do sistema Android, correndo o risco de infectar o dispositivo com malwares.

Esses aplicativos também põe em risco a privacidade dos dados do usuário, já que é obrigatório fazer um cadastro para usá-los. Como esses jogos não são oficiais, não existe qualquer garantia de que as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) serão seguidas. Sendo assim, informações sigilosas podem ser coletadas e, até mesmo, comercializadas de forma ilegal.

Outro perigo que os jogos da fruta apresentam é a possibilidade de prejuízos financeiros. Como já mencionado, a maioria desses APKs funcionam como cassinos online. Para jogá-los, é obrigatório fazer um depósito inicial e apostar um valor a cada partida. Também não é possível precisar se é mesmo possível vencer ou se os jogos são programados para lesar o usuário.

O jogo da fruta para ganhar dinheiro paga mesmo?

A maioria dos aplicativos do tipo jogo da fruta criam diferentes regras para dificultar o resgate do dinheiro. O Fruit Cash, por exemplo, exige um depósito inicial de R$ 25,00 via Pix e, a cada rodada, uma aposta mínima de R$ 1,00. Para realizar o saque, no entanto, o usuário precisa de um saldo acumulado no valor de R$ 150,00, algo extremamente difícil de ser atingido.

O site Reclame Aqui está repleto de denúncias sobre esses APKs, inclusive com usuários reclamando que o jogo é programado para fazê-los perder. Além disso, outros afirmam que o valor mínimo de resgate vai aumentando, impedindo que o dinheiro seja retirado mesmo depois de atingir os R$ 150,00. Nas redes sociais também é possível encontrar diversos comentários de pessoas que se sentiram lesadas pelo jogo da frutinha, afirmando que não passa de um golpe.

Por tudo isso, o ideal é evitar apps que prometem retorno financeiro, como o Fruit Cash, Fruit Money ou similares. Além de não serem seguros ou confiáveis, não há qualquer garantia de que os prêmios prometidos serão realmente pagos. E, como a maioria exige um depósito inicial, as chances de prejuízo são enormes.

O app do jogo Fruit Ninja também paga quem joga?

O Fruit Ninja é um aplicativo bastante popular e está disponível para Android e iPhone nas lojas oficiais. Lançado em 2010, o game viciante permite que os jogadores cortem frutas com uma espada afiada enquanto tentam evitar as bombas que surgem para atrapalhar. Atualmente, o jogo conta com três modalidades: Clássico, Arcade e Zen. O aplicativo ainda oferece minijogos, eventos e desafios diários.

Apesar do Fruit Ninja permitir compras opcionais no aplicativo e oferecer recompensas a cada fase, o app não paga quem joga e não oferece a opção de reverter os prêmios fictícios do jogo em dinheiro real. Vale ressaltar também que o Fruit Ninja encontrado na Google Play Store e Apple Store é um aplicativo confiável e não apresenta riscos para o usuário