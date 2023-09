Apple pode lançar 'iPhone Ultra' capaz de gravar mídias para Vision Pro

A Apple estaria trabalhando em um projeto para dar ao futuro " iPhone Ultra" o poder de capturar imagens e vídeos para o Apple Vision Pro , os óculos de realidade mista da maçã. Isto é o que indica o rumor trazido por um perfil da rede social Weibo , notória pelos seus vazamentos assertivos. De acordo com o site especializado MacRumors, em publicação desta segunda-feira (4), o módulo de câmera do próximo smartphone premium poderia ser capaz de gravar conteúdo 3D imersivo — pelo menos é o que se especula nos bastidores.

Segundo a própria Apple, quando descreve as funções do já anunciado Apple Vision Pro, as fotos e vídeos com qualidade “espacial” tendem a entregar uma experiência imersiva e maior profundidade, para que o usuário possa reviver suas memórias “como nunca antes”. Desta forma, uma suposta versão “iPhone Ultra” poderia ser capaz de capturar multimídia com estas propriedades, assim como os próprios óculos inteligentes da empresa.

iPhone 15 Pro Max pode se chamar iPhone 15 Ultra de acordo com os rumores recentes — Foto: Reprodução/9to5Mac

Como ressalta o texto do próprio MacRumors, o Apple Vision Pro também seria capaz de exibir os vídeos e fotos tradicionais, criados por qualquer outro dispositivo iPhone ou outros celulares. No entanto, a experiência não seria a mesma. Essts imagens, por exemplo, poderiam ser acessadas via iCloud.

O Apple Vision Pro deve ser lançado somente no começo de 2024, ainda sem uma data específica. A Apple não comentou as especulações. Todas as informações acima devem ser tratadas como rumores.

Com informações de MacRumors

