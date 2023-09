Apple Watch Series 9 pode ser confeccionado por impressora 3D; entenda

Os novos Apple Watches, que devem ser anunciados oficialmente pela Apple na próxima terça-feira (12) , podem ter chassis completos fabricados a partir de impressoras 3D . De acordo com relatório publicado pela Bloomberg no final de agosto, a companhia de Tim Cook está planejando substituir os cortes dos chassis dos relógios de aço por impressões em 3D das peças. Segundo o portal, a mudança poderia economizar tempo e matéria-prima na produção dos componentes, já que a técnica poderia gerar menos descarte de material. A seguir, entenda a mudança.

Novo Apple Watch 9 pode ter chassi confeccionado em impressora 3D; veja rumor — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

De acordo com informações obtidas pela Bloomberg, a Apple já começou a introduzir e testar a novidade com a fabricação dos modelos em aço do Apple Watch 9 e, ao que tudo indica, poderá produzir peças de outros produtos usando a mesma técnica nos próximos anos. Segundo o portal de notícias CNBC, também é possível que a companhia use a mesma técnica a partir do ano que vem para produzir os chassis de titânio do próximo Apple Watch Ultra.

Segundo a companhia, o uso das impressoras 3D poderia diminuir o tempo gasto na fabricação desses componentes, e ainda reduziria o uso de material para a confecção das peças. Além disso, a medida também poderia ir de acordo com uma meta de sustentabilidade da companhia que visa reduzir descartes da indústria e reutilizar materiais como o aço e o alumínio.

Novos modelos de Apple Watches devem ser anunciados pela Apple na próxima terça-feira (12) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ainda de acordo com informações da Bloomberg, os relógios confeccionados em aço representam cerca de 10% de todas as unidades de Apple Watches que são comercializadas. Segundo o portal, atualmente, as peças são fabricadas em um processo conhecido como forjamento. Em resumo, a peça sólida é criada primeiro, e só depois são feitas as marcações e cortes das regiões dos botões das peças.

Com a nova técnica, os chassis seriam criados a partir de um processo conhecido como binder jetting — um tipo de impressão 3D em que um ligante líquido é aplicado a camadas de um material em pó para criar os objetos. No entanto, vale lembrar que, até o momento, a notícia se trata de um rumor, já que ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple. Apesar disso, esta confirmação pode estar próxima, uma vez que a nova linha de smartwatches da companhia será anunciada ao público nesta terça-feira (12), a partir das 14h do horário de Brasília.

Com informações de Bloomberg e CNBC

