Assassin's Creed e Mortal Kombat estão até 75% mais baratos; veja ofertas

Por fim, a Steam traz jogos de PC mais baratos por tempo limitado. Um dos nomes mais chamativos da semana é Hogwarts Legacy, que pode ser comprado pelo menor valor desde seu lançamento, em fevereiro deste ano. Também é possível economizar em God of War, Dead By Daylight e Titanfall 2. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as melhores ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Hogwarts Legacy traz liberdade sem precedentes nos jogos da franquia com mundo aberto para exploração — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Xbox

Jogos da franquia Resident Evil contam com descontos nesta semana, com destaque para Resident Evil Village, o título mais recente na cronologia da série. Também é possível poupar em títulos variados como Sonic Frontiers, Crash Bandicoot 4: It’s About Time, One Piece Odyssey e muitos outros. Confira essas e mais ofertas em games de Xbox:

Resident Evil Village é o oitavo capítulo numerado da franquia de terror da Capcom — Foto: Divulgação/Capcom

Assassin’s Creed Valhalla - R$ 55,99;

Far Cry 6 - R$ 55,99;

Splinter Cell Conviction - R$ 20,70;

Resident Evil 2 + Resident Evil 3 Remake - R$ 78,61;

Resident Evil Village - R$ 92,00;

Sonic Frontiers - R$ 149,97

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 82,50;

One Piece Odyssey - R$ 149,95;

Pacote Dragon Ball: Xenoverse - R$ 52,35;

Diablo 2: Resurrected - R$ 65,67.

PlayStation

Sifu conta história de vingança de aprendiz de kung fu e chama atenção com mecânicas de combate — Foto: Reprodução/PlayStation

Mortal Kombat 11 - R$ 109,94;

Red Dead Redemption 2 - R$ 79,64;

Streets of Rage 4 - R$ 51,95;

The Messenger - R$ 24,87;

Sifu - R$ 107,45;

Kena: Bridge of Spirits - R$ 143,98;

GTA 5 - R$ 107,44;

It Takes Two - R$ 133,36;

God of War: Deluxe Edition - R$ 74,74;

Theatrhythm Final Bar Line - R$ 164,66.

Steam

Nesta semana, a plataforma da Valve também apresenta promoções em jogos variados. Para aproveitar a empolgação em torno da série de One Piece na Netflix, um dos destaques é One Piece: Pirate Warriors 4, que sai com 85% de desconto. Há ainda títulos como Hitman 3, Horizon Zero Dawn: Complete Edition e Dead By Daylight com preços mais convidativos. Veja mais ofertas a seguir:

God of War, de 2018, mostra um Kratos mais velho e muito mais humano — Foto: Reprodução/Steam

God of War - R$ 119,94;

Dead By Daylight - R$ 24,99;

Titanfall 2 - R$ 8,90;

One Piece: Pirate Warriors 4 - R$ 59,23;

Hitman: World of Assassination - R$ 94,49;

Horizon Zero Dawn: Complete Edition - R$ 65,96;

Doki Doki Literature Club Plus - R$ 23,19;

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game - R$ 19,79;

Killing Floor 2 - R$ 11,19;

DJMax Respect V - R$ 19,79.

