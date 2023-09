Assassin's Creed Mirage parece um reboot (e isso é ótimo!); testamos

Assassin's Creed Mirage é o próximo lançamento da franquia da Ubisoft e promete levar os fãs de volta às origens. O jogo se passa no século IX e acompanha Basim, um ladrão de rua comum em Bagdá que começa a trilhar o caminho da ordem dos assassinos, apesar de ser atormentado por visões obscuras em seu sono. A gameplay foca em elementos como furtividade e parkour, que acabaram perdendo a prioridade com o passar dos anos da saga.

O TechTudo teve a oportunidade de experimentar um preview do game e conferir todas as suas novidades. O teste foi dividido em três partes: The Call, The Initiation e The Ascent, cada uma representando uma fase de Basim na história do jogo. Assassin's Creed Mirage será lançado no dia 5 de outubro para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. Confira, a seguir, nossas primeiras impressões.

Assassin's Creed Mirage tem data de lançamento prevista para o dia 5 de outubro; testamos o preview do jogo — Foto: Divulgação/Ubisoft

De volta às origens de Assassin's Creed

A franquia Assassin's Creed mudou muito ao longo dos anos, principalmente quando o assunto é a gameplay. O primeiro jogo da saga era focado na furtividade do protagonista Altair, que utilizava de sua alta mobilidade para realizar assassinatos silenciosos e perfeitos. Já nos últimos títulos, principalmente em Origins, Odyssey e Valhalla, a força bruta era quase sempre uma opção mais prática, pois não havia uma recompensa clara para os usuários que optassem por seguir o tradicional estilo oculto dos assassinos.

Assassin's Creed Mirage ainda conta com os elementos de RPG dos últimos jogos, mas também busca tornar mais atrativo a investigação de ambientes e a fuga de combates diretos. Em alguns momentos, o game parece até um reboot da franquia — muito por conta do mapa em menor escala.

Assassin's Creed tem uma ambientação parecida com os primeiros jogos, assim como seu trailer mostrava — Foto: Reprodução/Ubisoft

The Call

A primeira parte do preview buscou apresentar Basim para os jogadores e mostrar algumas mecânicas básicas do game. O protagonista é um homem que comete pequenos furtos para sobreviver, mas que se sentiu atraído pela misteriosa ordem dos assassinos. Para ele, o grupo parece ser parte de algo maior. Por isso, ele não poupa esforços em ajudar com seus serviços e até pede para Roshan, uma mestre assassina, ser sua mentora. Afinal, ser ladrão de rua não é a maior ambição de Basim.

Os primeiros minutos da gameplay parecem com vários outros jogos da franquia, como uma espécie de tutorial para os usuários de primeira viagem. The Call mostra um personagem inexperiente e ensina os fundamentos de Assassin's Creed, como a visão de águia para enxergar oportunidades de ação, a furtividade na hora de roubar objetos, e, claro, o parkour pelas casas da cidade de Bagdá.

Assassin's Creed Mirage se passa em Bagdá no século IX; jogo sairá para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC — Foto: Reprodução/Ubisoft

The Initiation

Já a segunda etapa do teste, chamada The Initiation, mostrou as diferenças de Assassin's Creed Mirage com relação aos games mais recentes, se passando dois meses após os eventos introdutórios de The Call. Aqui, Basim já é pupilo de Roshan e um assassino em treinamento nos arredores de Alamut, uma fortaleza localizada na Pérsia que apareceu outras vezes na franquia. O personagem está em seus últimos momentos antes de se tornar um membro da ordem de fato, buscando colocar vários dos seus ensinamentos em prática e conhecer mais sobre seus companheiros.

Em Alamut, Basim aprende a escalar montanhas, jogar facas em oponentes e também desenvolve o seu combate de espadas com Roshan. Além disso, ele realiza o seu primeiro salto de fé, um movimento icônico de todos os assassinos, e realiza o seu ritual de passagem para a ordem — em que é necessário cortar um de seus dedos para melhorar o uso da lâmina oculta. Perto do final de The Initiation, o protagonista também confronta alguns inimigos, que parecem buscar alguns segredos na fortaleza.

Assassin's Creed Mirage explora mais a relação dos membros da ordem dos assassinos — Foto: Reprodução/Ubisoft

Um grande destaque do título é a sensação de união com a ordem. Em outros jogos, isso era menor, já que os jogadores não se aventuravam nos interiores da organização e não tinham muito contato com outros assassinos. Ao jogar a preview de Assassin's Creed Mirage, a impressão é de estar voltando para a época de Brotherhood, no qual de fato há uma irmandade entre os membros. Esse é um elemento muito importante da saga e que estava em falta nos últimos anos.

The Ascent

The Ascent foi a última das três partes do teste fornecido pela Ubisoft, sendo o núcleo da experiência. Nela, Basim precisa explorar a cidade e entrar em contato com informantes para realizar sua missão de assassinar um alvo.

O local é bem vivo e os habitantes reagem caso vejam o personagem matar pessoas, o que obriga os jogadores a se misturarem com a população para não levantarem pistas de seus atos. Na medida que o protagonista faz coisas suspeitas, as autoridades colocam cartazes com o seu rosto nas paredes das casas, que podem ser arrancados para diminuir seu nível de procura.

Basim pode explorar e também realizar missões secundárias dentro da cidade em Assassin's Creed Mirage — Foto: Reprodução/Ubisoft

Em certo ponto, é necessário invadir certas ocupações inimigas sem ser visto, seja para roubar algo ou eliminar alguém. Nesse momento, Assassin's Creed Mirage mostra que seu foco está realmente na investigação e furtividade, já que os objetivos não são entregues tão facilmente e os oponentes são bem mais fortes em confronto direto. Assim como em jogos anteriores, é possível usar sua águia para localizar alvos, mas itens específicos como documentos não são marcados.

Como Basim é treinado para usar espadas e adagas, a mecânica de luta foge dos escudos de Assassin's Creed: Origins e retorna ao ato de aparar ou esquivar ataques. Isso é algo que dificulta o combate contra dois alvos ao mesmo tempo, mesmo sendo possível com prática. Não à toa, o protagonista é munido de vários instrumentos para se livrar de inimigos sem ser visto ou fugir de situações arriscadas, como bombas de fumaça.

A gameplay de Assassin's Creed Mirage é mais baseada para furtividade do que lutas diretas — Foto: Reprodução/Ubisoft

Por fim, os jogadores são colocados em um bazar onde produtos são leiloados e o seu alvo principal se esconde. O local serve como uma grande área de exploração, no qual Basim investiga diversas pistas espalhadas para descobrir mais sobre a identidade secreta de quem ele precisa assassinar, como gênero, itens de interesse, entre outros. A área é bem vasta e recompensa os jogadores que passarem mais tempo investigando, já que facilita o trabalho de completar a missão.

Assassin's Creed Mirage é o novo game da franquia da Ubisoft e foca bastante em investigação; veja primeiras impressões — Foto: Reprodução/Ubisoft

Uma experiência nostálgica

Assassin's Creed Mirage é, segundo a própria Ubisoft, uma "carta de amor" para os 16 anos de franquia. Os games não perderam qualidade com o passar dos anos, porém se afastaram das ideias da origem dos assassinos. Com um mundo aberto menor, gameplay simplificada, mas com elementos de espionagem aprimorados, o novo jogo da saga promete manter sua base atual de fãs e atrair de volta antigos usuários que ficaram pelo caminho. Definitivamente, é um título feito com mais carinho do que seus antecessores.

