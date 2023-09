Atalho curioso do Windows abre rede social automaticamente; entenda

Existe um atalho do Windows que é pouco conhecido entre a comunidade e redireciona o usuário diretamente para o LinkedIn. Ao pressionar as teclas CTRL + SHIFT + ALT + tecla Windows + L, a rede social profissional é automaticamente aberta em uma aba no navegador padrão do dispositivo. O truque pode feito no Windows X ou em versões posteriores e funciona a qualquer momento, até mesmo com o navegador fechado. O shortcut faz parte de um conjunto de atalhos presentes no Windows que servem para facilitar o acesso do usuário a produtos da Microsoft.