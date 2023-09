Baldur's Gate 3 e NBA 2K24 são destaques nos lançamentos da semana

Baldur's Gate 3 e NBA 2K24 foram os destaques nos lançamentos da semana, com a chegada da versão para PlayStation 5 ( PS5 ) do RPG da Larian Studios e o novo capítulo anual da série de basquete da 2K Games . Os títulos estão acompanhados ainda pelo game mobile Final Fantasy 7 : Ever Crisis, o simulador de fazenda Rune Factory 3 Special para Nintendo Switch , o jogo de tiro Warstride Challenges e mais. Saiba tudo sobre as estreias da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

O RPG Baldur's Gate 3 baseado em Dungeons & Dragons chega ao PlayStation 5 após grande sucesso em sua versão PC — Foto: Reprodução/Steam

Baldur's Gate 3 - 6 de setembro - PS5

O game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons chega agora ao PS5 com uma complexa trama, que envolve a invasão dos Reinos Esquecidos (Forgotten Realms) por uma legião de parasitas cerebrais. No papel de um herói criado pelo próprio jogador, será preciso enfrentar essa ameaça enquanto recruta aliados confiáveis e procura por uma forma de tirar o parasita de dentro de sua cabeça.

O jogo é baseado nas regras de D&D 5ª edição e traz uma grande liberdade para utilizar soluções criativas para seus problemas, mas também combate em turnos quando a conversa não for suficiente. Baldur's Gate 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 299,90.

Baldur's Gate 3 foi sucesso de critica e avaliação no Metacritic — Foto: Reprodução/Steam

NBA 2K24 - 8 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O jogo de basquete anual da 2K Games traz novidades para a edição de 2023, que celebra 25 anos da franquia com uma homenagem ao atleta Kobe Bryant, falecido em 2020. A nova tecnologia ProPlay captura movimentos de partidas reais da NBA para reproduzi-las nas quadras digitais, enquanto modos como MyPlayer e MyCareer permitem que jogadores criem seu próprio atleta e o levem ao estrelato.

Além desses, existem ainda os modos MyTeam, que deixa criar o time dos sonhos com uma coleção de lendas, e MyNBA, para o usuário administrar sua própria equipe de diferentes eras. O atleta Kobe Bryant também ganha seu próprio modo em "Mamba Moments", referência ao seu apelido Black Mamba, no qual usuários poderão jogar alguns de seus principais momentos e triunfos da carreira.

NBA 2K24 celebra 25 anos da franquia de basquete com edição focada no atleta Kobe Bryant — Foto: Reprodução/Microsoft Store

NBA 2K24 está disponível para PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) por R$ 299,90 e para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 349,90, com crossplay online. O jogo também terá uma versão para Nintendo Switch com os mesmos modos, mas visuais mais modestos.

Final Fantasy 7: Ever Crisis - 7 de setembro - And, iOS

A versão mobile do clássico Final Fantasy 7, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), reconta vários dos eventos do game original e outras aventuras derivadas. Entre elas, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e uma nova história chamada The First Soldier, que apresenta as origens de Sephiroth.

O jogo — que, apesar de gratuito, conta com microtransações — possui um visual retrô que lembra o do título do PlayStation One, enquanto as batalhas tem modelos mais próximos de Final Fantasy 7 Remake. O sistema de combate é adaptado para o ambiente mobile e permite jogar com usuários de todo o mundo via multiplayer cooperativo.

Final Fantasy 7: Ever Crisis reconta os clássicos eventos de FFVII do PlayStation One em game mobile — Foto: Reprodução/Google Play Store

Rune Factory 3 Special - 5 de setembro - SW

Neste remake do game lançado para Nintendo DS em 2010, jogadores encaram uma jornada spin-off do famoso Harvest Moon, com parte simulador de fazenda e parte RPG de ação. O jogo segue a história de Micah, um jovem que não tem memórias e, por algum motivo, é capaz de se transformar em uma ovelha-monstro, sendo uma esperança para coexistência entre humanos e bestas.

Por um lado, jogadores explorarão dungeons e enfrentarão inimigos com espadas, lanças e magia. Já por outro, deverão cultivar legumes e pescar para sobreviver. Durante a aventura, também haverá tempo para romance, com 11 possíveis parceiras que podem virar esposas e ajudar em novas missões no modo "Recém-casado", exclusivo desta versão. Rune Factory 3 Special está disponível para Nintendo Switch por R$ 139,99.

Rune Factory 3 Special é um remake atualizado de um clássico game do Nintendo DS que mistura simulador de fazenda e aventura estilo RPG — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Warstride Challenges - 7 de setembro - PS5, XBSX/S, PC

Para jogadores que buscam um alto nível de desafio, Warstride Challenges é um game de tiro FPS que traz uma inusitada combinação de Doom Eternal, Trackmania Turbo e Super Meat Boy. Nele, usuários precisam passar por fases repletas de obstáculos, como demônios e armadilhas, e morrer várias vezes até conseguir passar com o melhor tempo.

Para auxiliar em suas tentativas, alguns poderes podem ajudar. Entre eles, o de deixar a ação em câmera lenta, usar uma corda com gancho para se locomover e usar a onda Shockwave para eliminar inimigos. Além de ser encarado como desafio, o game pode também ser uma ferramenta de treinamento para usuários que querem ficar mais habilidosos em FPS competitivos.

Warstride Challenges é um game de tiro FPS que leva jogadores ao limite de suas habilidades em percursos repletos de inimigos e armadilhas — Foto: Reprodução/Steam

Chants of Sennaar - 5 de setembro - PS4, XB, SW, PC

Baseado no clássico mito da Torre de Babel, Chants of Sennaar é um jogo de aventura sobre reunir 5 diferentes povos que habitam uma torre, mas que se separaram com o tempo e não falam mais o mesmo idioma. No papel de um viajante solitário, cuja chegada havia sido prevista nas lendas, jogadores terão que falar com diferentes pessoas, observar os arredores e usar suas capacidades de dedução para decifrar as línguas e permitir que todos voltem a se comunicar.

Cada povo na torre tem seu próprio folclore, cultura, arquitetura e tecnologia, o que torna cada ambiente único. Em alguns deles, o viajante pode não ser bem-vindo e precisar usar suas habilidades para desviar de obstáculos e resolver enigmas, ou furtividade para enganar guardiões em zonas proibidas. Chants of Sennaar está disponível para PS4 por R$ 104,90, Xbox One por R$ 104,95 e PC (via Steam e Epic Games Store) por R$ 69.

Chants of Sennaar é um jogo de aventura no qual seu objetivo é entender diferentes línguas para reconectar os povos da Torre de Babel — Foto: Reprodução/Steam

Anonymous;Code - 8 de setembro - PS4, SW, PC

O novo game visual novel do criador de Steins;Gate, Chiyomaru Shikura, se passa numa Tóquio de 2037, um ano após o desastre "Sad Morning" arrasar várias cidades. A história segue a aventura de Pollon Tataoka, um hacker que encontra uma misteriosa garota chamada Momo e acaba envolvido em uma grande conspiração com várias forças perigosas ao redor.

Por algum motivo, Pollon recebeu uma habilidade especial de "Save & Load", que permite salvar e carregar o mundo ao seu redor como se voltasse no tempo. Assim, ao lado do jogador, ele precisará cooperar para tentar salvar Momo e o mundo da destruição. Anonymous;Code está disponível para PS4 por R$ 299,90 e para Nintendo Switch por R$ 303,90.

Anonymous;Code é um game visual novel do criador de Steins;Gate sobre um hacker que ganha a habilidade de salvar e carregar o mundo como se voltasse no tempo — Foto: Reprodução/Steam

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten - 5 de setembro - PS5, PS4

O próximo capítulo da série de RPGs Utawarerumono conta a história de um jovem lutador chamado Oshtor, que vive uma vida tranquila com sua mãe e irmã mais nova após a morte de seu pai. Um dia, porém, uma garota chamada Shunya aparece em seu vilarejo e afirma que o pai de Oshtor ainda está vivo.

Acontece que o patriarca estaria do outro lado do Pilar das Estrelas, uma grande conexão que atravessa o Grande Abismo do mundo para levar ao território proibido de Arva Shulan. Assim, a dupla embarca em uma grande jornada, onde encontrarão outros guerreiros pelo caminho e enfrentarão perigos em batalhas de RPG em turnos.

Em Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten o jovem guerreiro Oshtor decide ir para uma terra distante e proibida em busca de seu pai que pensava estar morto — Foto: Reprodução/Steam

Fae Farm - 8 de setembro - SW, PC

Fae Farm traz um misto do estilo simulador de Harvest Moon e Stardew Valley com aventura por ruínas para enfrentar monstros, como em Rune Factory. Jogadores poderão personalizar sua própria casa no mundo encantado de Azoria, plantar vegetais, cuidar de animais mágicos e estabelecer relacionamentos que podem virar namoros e casamentos.

Ocasionalmente, sua aventura o levará para ruínas mágicas onde será preciso enfrentar monstros, seja sozinho ou com amigos através de multiplayer online para até 4 pessoas. Fae Farm está disponível para Nintendo Switch por R$ 299 e para PC pela loja digital Steam por R$ 149,99.

Fae Farm é um jogo de simulador de fazenda com elementos de RPG e multiplayer para até 4 pessoas — Foto: Reprodução/Steam

