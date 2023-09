Baldur's Gate 3: speedrunner finaliza o jogo em menos de 4 minutos

Baldur's Gate 3 foi lançado no dia 3 de agosto para PC. Como o jogo conta com uma campanha imensa, era esperado que os usuários levassem um tempo até descobrirem estratégias e glitches para superarem a campanha em um tempo inimaginável. De acordo com o portal speedrun.com, a primeira speedrun oficial do título na categoria "Any%" foi feita pela jogadora canadense "maeeeeee", no dia 13 de agosto, com o tempo de 10m03. Poucos dias depois, ela defendeu seu recorde mundial com o tempo de 8m58, mas não demorou para a competição ficar acirrada.